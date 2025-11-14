Cristian Zapata: "Imponer el estilo Panamericano sería una solución, en Sudamérica se juega así"

Cristian Zapata es voz autorizada en el deporte de las bochas. El actual jugador de Alem, que dentro de dos días celebrará un nuevo aniversario de su campeonato mundial obtenido en 2013 en Bahía Blanca en tiro de precisión, contó los pormenores de un juego que necesita algunos retoques.

"En toda Sudamérica se juega a las bochas con el reglamento Panamericano, sólo en argentina seguimos con el juego tradicional. Por eso son siempre los mismos cuatro o cinco artistas que estamos compitiendo en lo más alto. Para imponer este juego no necesitás cambiar ninguna cancha, lo único que se impone es usar otro reglamento, donde se permite la raffa. ¿En qué se mejora? Se nivela el juego, no hay tantas diferencias entre los competidores. Y hoy los chicos juegan a raffar, ya tienen ese estilo incorporado", dijo Zapata, quien a los 49 años -lleva 36 jugando a las bochas- recorrió el mundo.

"El año que viene, si el club Alem me acompaña, voy a organizar un torneo Panamericano para que la gente vea lo que es. En otro países, como Brasil, se llenan las canchas para ver partidos. Es un juego que entusiasma, más fácil en cuanto adaptación para el jugador y con la misma sensación, porque también, si vos querés, podés tirar el bochazo de aire. Al que no le sale puede raffar y me parece que es lo que tenemos que incorporar, aunque parece que acá nadie se dio cuenta", resaltó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"En mi mejor momento estuve en Brasil jugando Raffa Volo. Fueron diez años de experiencia y cuando se armaba un seleccionado argentino para jugar esa especialidad no me convocaban. En 2011 volví al país, (César) Colantonio me convocó y tuve tres seguidos de gran nivel. Gané dos títulos argentinos y perdí una final con el 'Flaco' Escobar; también ganamos dos Sudamericanos, fuimos terceros en un mundial de Raffa Volo en Foz de Iguazú (2012) y terminé ganando el Mundial en Tiro de Precisión en Bahía Blanca (ver video)", aseguró Zapata, quien pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes e 14 a 15.

"Argentina tiene jugadores talentosos, que brillan por el mundo, como Pretto, Montemerlo y muchos más. Hay que alimentar a esos chicos con cambios en el juego, hacer lo que se hace en todos lados, atraer a la gente y que vean que no sólo los de la vieja guardia pueden jugar a las bochas. Si no ofrecemos alternativas en el juego será más difícil atraer a una persona a la cancha de bochas", contó.

Por otra parte, el club Alem organizó un certamen especial para el 29 de este mes.

La nota completa a continuación: