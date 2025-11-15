Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado volvió a deliberar en una audiencia protocolar

Los miembros del jurado volvieron a deliberar este sábado a partir de las 8 de la mañana con el fin de acordar un veredicto contra el Clan Sena, acusado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023.

El abogado Gustavo Brien, que representa a Gloria Romero —madre de Cecilia—, destacó que se trata de una audiencia protocolar ya que los jurados sólo tienen tiempo hasta las 14 horas para acordar el dictamen.

Por su parte, Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano Sena, manifestó: "Para que hoy se dé a conocer el veredicto, los integrantes del jurado deben acordar por unanimidad".

La audiencia de ayer se extendió hasta las 19 luego de que los 12 miembros deliberaran durante casi 10 horas, motivo por el que solicitaron a la jueza Dolly Fernández un cuarto intermedio hasta hoy a la mañana.

Además, César Sena optó por quedarse en silencio, mientras que sus padres —Marcela y Emerenciano— ratificaron su inocencia ante el Tribunal en el Centro de Estudios Judiciales, sobre la calle Juan B. Justo 42.

El hijo del matrimonio se encuentra imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Sus progenitores están acusados de ser partícipes necesarios, al tiempo que Gustavo Obregón, Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo por presunto encubrimiento. (NA)