Emiten una alerta amarilla por tormentas para este sábado en Bahía y gran parte de la Provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado a la tarde en Bahía Blanca y casi toda la provincia de Buenos Aires.

Según comunicó, "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

El ente indicó que "las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h".

En ese sentido, mencionó que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".

Para mañana sábado, el servicio de Satelmet pronosticó una jornada calurosa e inestable con precipitaciones y tormentas y una temperatura máxima de 36 ºC.

Como ocurre ante cualquier situación de alerta, el SMN emite además una serie de recomendaciones:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.