Emiten una alerta amarilla por tormentas para este sábado en Bahía y gran parte de la Provincia
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las lluvias lleguen en horas de la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado a la tarde en Bahía Blanca y casi toda la provincia de Buenos Aires.
Según comunicó, "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".
El ente indicó que "las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h".
En ese sentido, mencionó que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Para mañana sábado, el servicio de Satelmet pronosticó una jornada calurosa e inestable con precipitaciones y tormentas y una temperatura máxima de 36 ºC.
Como ocurre ante cualquier situación de alerta, el SMN emite además una serie de recomendaciones:
1- Evitá salir.
2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.