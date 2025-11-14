El veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerá este sábado

Los miembros del jurado popular dictaron un cuarto intermedio hasta este sábado a las 8:00 para dar a conocer el veredicto contra el Clan Sena, acusado por el femicidio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano Sena, informó que "no llegaron a un acuerdo. Creo que hay una interna entre ellos".

En este sentido, el letrado consignó que su cliente y los demás imputados están todos “ansiosos al igual que la comunidad" para que se realice la lectura del veredicto.

"Creo que si miran la prueba tienen que declararlo no culpable a Emerenciano", agregó Osuna respecto de la decisión de los integrantes del jurado.

Tras los alegatos de cierre, la audiencia de este viernes comenzó a las 8 en el Centro de Estudios Judiciales, ubicado en Juan B. Justo 42.teBwJw

La magistrada Dolly Fernández les dio la posibilidad a los siete imputados de pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal y el jurado popular. (Fuente: NA).