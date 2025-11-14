El veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerá este sábado
Lo confirmó Ricardo Osuna, defensor de Emerenciano Sena. La audiencia fue este viernes en el Centro de Estudios Judiciales.
Los miembros del jurado popular dictaron un cuarto intermedio hasta este sábado a las 8:00 para dar a conocer el veredicto contra el Clan Sena, acusado por el femicidio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano Sena, informó que "no llegaron a un acuerdo. Creo que hay una interna entre ellos".
En este sentido, el letrado consignó que su cliente y los demás imputados están todos “ansiosos al igual que la comunidad" para que se realice la lectura del veredicto.
"Creo que si miran la prueba tienen que declararlo no culpable a Emerenciano", agregó Osuna respecto de la decisión de los integrantes del jurado.
Tras los alegatos de cierre, la audiencia de este viernes comenzó a las 8 en el Centro de Estudios Judiciales, ubicado en Juan B. Justo 42.teBwJw
La magistrada Dolly Fernández les dio la posibilidad a los siete imputados de pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal y el jurado popular. (Fuente: NA).