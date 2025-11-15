Sábado con tormentas y madrugada ventosa: alerta vigente en Bahía Blanca y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta amarilla por fuertes tormentas para la tarde de este sábado en Bahía Blanca y en los distritos de Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso. Además, durante la madrugada del domingo se espera un marcado incremento del viento, también bajo alerta oficial.

De acuerdo con el organismo, el área será afectada esta tarde por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se prevén abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo. Las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que sean superados de manera puntual.

En la madrugada del domingo, el fenómeno se desplazará hacia un escenario dominado por vientos fuertes del sector sur, con velocidades estimadas entre 35 y 55 kilómetros porEl SMN anticipa precipitaciones intensas, actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas fuertes, además de vientos del sur durante la madrugada del domingo. Recomiendan tomar precauciones y seguir los avisos oficiales. hora y ráfagas superiores a los 75 kilómetros por hora.

Recomendaciones oficiales

• Evitar salir mientras dure la tormenta.

• No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

• Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.

• Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

• Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

• Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

• Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y tener una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.