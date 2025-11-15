General Daniel Cerri: arrestaron a un hombre tras un violento incidente

Un sujeto fue arrestado esta madrugada en General Daniel Cerri, acusado de ingresar sin autorización a la casa de dos mujeres a las que había conocido en redes sociales y amenazarlas, indicaron fuentes oficiales.

Desde la subcomisaría de la vecina localidad informaron que el hecho se produjo a las 0:30, cuando concurrieron a un domicilio ubicado en Passo al 700 y aprehendieron a Agustín Ezequiel Magno, de 31 años.

Señalaron que momento antes el imputado mantuvo "una confrontación" con dos hermanas que residen en el lugar y a las que había conocido en Facebook algunas horas antes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los voceros agregaron que el sujeto accedió al lugar sin la autorización de las propietarias y dañó la puerta de ingreso y un poste perimetral. También, según el parte de prensa, habría amenazado de muerte a una de las mujeres.

Por otra parte, arrojó golpes de puño hacia los efectivos policiales que participaron del procedimiento.

Magno fue trasladado a la dependencia, donde se iniciaron actuaciones por los delitos de violación de domicilio, amenazas, lesiones, daño y atentado y resistencia a la autoridad.