Arrestado por discutir y dañar el celular de su pareja

Un hombre fue arrestado anoche por la policía en cercanías del barrio Tierras Argentinas luego de confrontar con su pareja y dañar el teléfono celular de la mujer, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el hecho se produjo minutos antes de la medianoche, cuando recibieron un llamado al teléfono de emergencias 911 denunciando un conflicto familiar en El Aguaribay al 3.000.

Efectivos de esa repartición concurrieron al sitio y se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que en el marco de una discusión su esposo había causado roturas a su teléfono.

Los voceros mencionaron que al arribo de la policía el imputado -no se lo identifica para preservar a la víctima- no quiso cooperar y escapó corriendo del sitio, siendo interceptado en Carlos Gardel y Fabián González.

El sujeto fue trasladado a la comisaría Quinta, donde iniciaron actuaciones por los delitos de daño, desobediencia y resistencia a la autoridad.