Condenaron a un sujeto por una estafa digital a una bahiense

Un sujeto fue condenado a un año de prisión en suspenso por engañar a una mujer bahiense y apoderarse del dinero correspondiente a transferencias bancarias realizadas por la víctima.

El fallo del Juzgado en lo Correccional N° 2, a cargo de la doctora Susana González La Riva, recayó en Marcos Javier Blanco, quien reside en Capital Federal y deberá cumplir reglas de conducta impuestas por la magistrada por el plazo de dos años.

Según la investigación del fiscal Rodolfo De Lucia, los hechos sucedieron entre noviembre 2019 y enero de 2020, cuando la víctima tomó contacto por Internet con una persona de supuesto de origen polaco.

Con el correr de los días iniciaron una relación virtual y el sujeto le manifestó a la mujer que le enviaría desde el exterior una valija con regalos, y que luego de unas semanas vendría a Argentina.

"Posteriormente, el 6 de enero de 2020, la víctima recibió un mail de una supuesta empresa de correo extranjera en el que le informaban que el paquete enviado por el hombre llegaría en dos días", explicaron desde el Ministerio Público.

Agregaron que posteriormente la volvieron a contactar y le manifestaron "que el paquete contenía objetos valiosos y para liberarlo de la Aduana de México debía transferir dinero a una cuenta del Banco Galicia a nombre de Blanco".

Sin sospechar de la trampa, la damnificada realizó transferencias por 112.600, 3.100 y 308.000 pesos.

"A través de la investigación se logró determinar que Blanco recibió el dinero, no realizó ninguna denuncia desconociendo las transferencias y lo retiró por caja y cajeros automáticos", indicaron desde la fiscalía.

Finalmente mencionaron que el acusado será juzgado próximamente en los tribunales porteños por otras dos causas de características similares.