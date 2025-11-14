Provincial U17: Bahía volvió a ganar y pasó invicto a semifinales

Una nueva victoria sumó esta tarde el seleccionado U17 de la Asociación Bahiense de Básquet y se clasificó invicto a las semifinales del Provincial de la categoría que se disputa desde ayer y hasta el domingo en nuestra ciudad.

Bahía superó sin atenuantes a su par de Tandil, por 72 a 45, en cancha de Independiente y mañana sábado cruzará ante Junín desde las 20, en cancha de Villa Mitre.

El equipo que conduce Mauro Richotti empezó a construir el triunfo ni bien arrancó el juego, ganando el primer cuarto por 24 a 13.

En ese primer parcial fue clave el aporte de Facundo Dulsan, quien sumó 12 unidades y fue el abanderado de la ofensiva local.

Esa tempranera ventaja le permitió a Bahía tomar rápidamente el control del juego, lo que le dio el margen para mantener la luz y jugar con comodidad, pese a no mostrar una gran versión colectiva.

Apoyado en buenos pasajes individuales y en su muy buena y larga rotación, el dueño de casa administró la diferencia, que fue creciendo hasta la máxima final de 27.

Los más destacados en el goleo del elenco local fueron Dulsan (13 puntos), Emiliano Andino (10) y Genaro Groppa (10).

Mientras que en la visita el máximo anotador fue Bautista Buffa, también con 13.

Por otra parte, en Bahía no se cambió el base Leonel Ruggiero, quien sufrió una lesión en el tobillo izquierdo en el debut.

*Mañana

Además de la presentación de Bahía, mañana habrá otros dos juegos en cancha de Villa Mitre.

En primer turno, a las 10, Pergamino y Tandil jugarán por el quinto puesto.

Mientras que a las 18, La Plata y Mar del Plata animarán la otra semifinal.

El partido por el título se jugará el domingo 12.30. Ante, a partir de las 10.30 se medirán por la tercera colocación.

*La síntesis

-Tandil (45): B. Drysdale (0), B. Tucker (2), F. Theill (7), B. Buffa (13), S. Tomé (7), fi; B. Anselmi (1), J. Puente (2), S. Lasarte (7), L. Schimpp (6), F Almirón (0) y F. Dure Del Sole (0). DT. Carlos Zulberti.

-Bahía (72): K. Hernández (4), F. Dulsan (13), E. Roth (8), A. Diel (5) y E. Andino (10), fi; F. Germain (2), T. Sebastián (8), N. Ramos (8), D. Olave (0), G. Groppa (10), G. Di Steffano (4) y L. D´Amaro (5). DT: Mauro Richotti.

Cuartos. Tandil, 13-24, 22-34 y 33-51.

Cancha. Raúl y Néstor Barral (Independiente).

*Calendario y resultados

Jueves

Bahía 79-42 Mar del Plata

A las 20: Junín - La Plata (en Villa Mitre)

Viernes

Pergamino 57-67 Junín (en Estrella)

Mar del Plata 70-48 Tandil (en Independiente)

La Plata 57-67 Pergamino (en Estrella)

Tandil 45-72 Bahía

Sábado

A las 10: Tandil vs Pergamino.

A las 18: LaLata vs Mar del Plata.

A las 20: Bahía vs Junín.

Domingo

A las 10:30: por el tercer puesto (en Villa Mitre)

A las 12:30: final (en Villa Mitre)

El plantel

-Jugadores:

Emiliano Andino (Bahiense del Norte)

Genaro Di Stefano (Bahiense del Norte)

Leonel Ruggiero (Bahiense del Norte)

Facundo Dulsan (El Nacional)

Genaro Groppa (Liniers)

Diego Olave (Liniers)

Nicolás Ramos (Liniers)

Tomás Sabatini (Liniers)

Felipe Germain (Napostá)

Kevin Hernández (Napostá)

Enzo Roth (Napostá)

Alejo Diel (Olimpo)

Luciano D'Amaro (9 de Julio)

-Entrenador: Mauro Richotti.

-Asistente: Juan Cruz Santini.

-Preparador físico: Ezequiel Mica.

-Preparador físico: Wilfredo Lozano.

-Psicólogo: Franco Borelli