La policía aprehendió al sujeto que realizó una violenta entradera en el Barrio Noroeste

Tras una exhaustiva investigación y la utilización de las cámaras del CEUM, personal de la Comisaría Quinta logró aprehender esta tarde a un sujeto que le robó a los propietarios de una metalúrgica el pasado 3 de noviembre.

De manera encubierta el operativo se llevó a cabo en calles Pablo Acosta y María Eva Duarte, donde se logra detener a Darío Fernando Chiavetta (48 años), quien al momento de ser interceptado intenta darse a la fuga no logrando su cometido.

Chiavetta es investigado por perpetrar un robo, junto a otros individuos, contra la familia Montepietra, llevándose objetos de valor.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El hecho está calificado como robo agravado con arma de fuego y se secuestraron un arma calibre 22 y un cargador, además de municiones y un vehículo Chevrolet Onix color blanco (dominio AA421FH).

El aprehendido quedó puesto a disposición de la UFIJ N°11 de Bahía Blanca.