La policía aprehendió al sujeto que realizó una violenta entradera en el Barrio Noroeste
Se utilizaron las cámaras del CEUM para el proceso investigativo, en tanto actuó personal de la Comisaría Quinta.
Tras una exhaustiva investigación y la utilización de las cámaras del CEUM, personal de la Comisaría Quinta logró aprehender esta tarde a un sujeto que le robó a los propietarios de una metalúrgica el pasado 3 de noviembre.
De manera encubierta el operativo se llevó a cabo en calles Pablo Acosta y María Eva Duarte, donde se logra detener a Darío Fernando Chiavetta (48 años), quien al momento de ser interceptado intenta darse a la fuga no logrando su cometido.
Chiavetta es investigado por perpetrar un robo, junto a otros individuos, contra la familia Montepietra, llevándose objetos de valor.
El hecho está calificado como robo agravado con arma de fuego y se secuestraron un arma calibre 22 y un cargador, además de municiones y un vehículo Chevrolet Onix color blanco (dominio AA421FH).
El aprehendido quedó puesto a disposición de la UFIJ N°11 de Bahía Blanca.