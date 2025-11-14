Rodrigo De Paul y su balance del año de la Selección Argentina

Argentina venció este viernes 2-0 a Angola en el cierre de su actividad de 2025, en el que, a juicio de Rodrigo De Paul, "terminamos bien, fue un buen año, con momentos de muy buen fútbol, siempre con cosas para mejorar. Lo importante es que seguimos compitiendo y nos tomamos todo con mucha seriedad".

"Nos recibieron con mucho cariño aquí en Angola, así que estamos muy contentos. Tienen una gran Selección", dijo.

El Motorcito habló apenas concluido el partido y sostuvo a modo de balance que "hubo muchos debut, muchos chicos que quieren su lugar, hay jugadores que tienen un gran futuro. Argentina siempre saca gran cantidad de jugadores, lo bueno e importante es que las camadas que van viniendo se hacen a través de un proceso, de a poco, no por una presión extra, se adaptan al mecanismo".

En cuanto a su paso de Atletico de Madrid a Inter Miami evaluó que "estoy muy bien en lo personal, cada día tiene sus pro y contras, pero hubo una buena adaptación en Estados Unidos, sumé una buena cantidad de minutos, que es importante a mi edad, en esta altura de mi carrera".