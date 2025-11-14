El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en Bahía Blanca

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 15 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 34 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo cálido y ventoso. El viento tendrá intensidad de regular con ráfagas de fuerte del Noroeste. La visibilidad será buena.

En la tarde el tiempo caluroso tornándose inestable con precipitaciones y tormentas. El viento tendrá intensidad de regular del Noroeste rotando al Sur. El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será nubosa con precipitaciones remanentes y se estima para media noche una temperatura de 18 grados centígrados.