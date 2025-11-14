El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en Bahía Blanca
Las previsiones de Satelmet para este 15 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 15 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 34 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo cálido y ventoso. El viento tendrá intensidad de regular con ráfagas de fuerte del Noroeste. La visibilidad será buena.
En la tarde el tiempo caluroso tornándose inestable con precipitaciones y tormentas. El viento tendrá intensidad de regular del Noroeste rotando al Sur. El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será nubosa con precipitaciones remanentes y se estima para media noche una temperatura de 18 grados centígrados.