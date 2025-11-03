Bahía Blanca se encamina a alcanzar su año más lluvioso de la historia

Como planteara La Nueva. allá por mayo, probablemente este año se convierta en el más lluvioso de la historia de Bahía Blanca.

Si bien la tormenta del 7 de marzo sentó las bases de una temporada sin igual, cayendo unos 400 milímetros en doce horas, también se han registrado precipitaciones por encima del promedio para engrosar el número en cuestión.

El promedio histórico ronda los 620 milímetros (según la fuente consultada) y en sólo cinco ocasiones, desde el año 1908 a la fecha, la ciudad de Bahía Blanca superó la barrera de los 1000 mm de lluvia anual.

Hasta este domingo, cayeron 978.1 milímetros en la ciudad. Se esperan tormentas para esta tarde-noche y según un reporte dado a conocer por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, habrá más lluvias en la recta final del año.

Los datos históricos señalan que, hasta el momento, el año que más milimetraje se registró en nuestra ciudad fue 1974, con 1084.4 milímetros. Lo sigue 2014, con 1081.3 y 1919, con 1010.0 milímetros.

En lo que queda de 2025 deberían llover 21.9 milímetros para superar la barrera de los 1000 y 106.3 para alcanzar el récord

Las siguientes fueron las más abundantes:

—1084.4 mm (1974).

—1081.3 (2014).

—1010.0 (1919).

—1001.2 (1992).

—978.1 (2025).

—911.1 (2004).

En el otro extremo, en los años más secos se registraron 303.5 milímetros (en 1935), seguido por 316 mm (1910); 339 mm (1913); 339.9 mm (1928) y 340.8 mm (1927).