"Elijo Creer": las coincidencias que vuelven a ilusionar a Argentina rumbo al Mundial

Cuando la Selección argentina conquistó su tercera estrella en el Mundial de Qatar 2022, ocurrió algo que fue más allá del resultado deportivo. Entre estadísticas, recuerdos históricos y casualidades llamativas, los hinchas comenzaron a detectar coincidencias que parecían replicar patrones ya vistos en 1978 y 1986.

De ese entramado nació el "Elijo Creer": una forma colectiva de fe futbolera sostenida por cábalas, números y señales que, contra toda lógica racional, terminaron encontrando su confirmación en la final de Lusail.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, esa lógica volvió a ponerse en marcha. En redes sociales y conversaciones futboleras ya circula una suerte de segunda parte, con nuevas coincidencias que alimentan la ilusión de una posible defensa del título.

A continuación, algunas de las más reiteradas.

El espejo con el Brasil de Pelé

Una de las comparaciones que más fuerza ganó es la que vincula a la Selección argentina con el Brasil campeón del mundo en 1958. Tras consagrarse en Qatar, el equipo nacional disputó dos amistosos como local: venció 2-0 a Panamá en el estadio Monumental y goleó 7-0 a Curazao en Santiago del Estero.

Los resultados fueron idénticos a los obtenidos por el Brasil de Pelé luego de ganar su primer Mundial, cuando derrotó 2-0 a Inglaterra y 7-0 a Chile en tierras brasileñas. Aquella secuencia concluyó con la "Verdeamarela" repitiendo el título en 1962.

Además, entre ambos mundiales, Brasil fue eliminado en cuartos de final de los Juegos Olímpicos por el país anfitrión, Italia. Argentina, en el mismo período, cayó en cuartos ante Francia, anfitriona de París 2024.

Nigeria, otra vez ausente

Otra coincidencia que vuelve a aparecer es la ausencia de Nigeria. En los Mundiales de 1986 y 2022, ambos ganados por Argentina, el seleccionado africano no logró clasificarse.

De cara a 2026, Nigeria quedó fuera tras perder ante la República Democrática del Congo en la instancia de repechaje intercontinental, aunque el caso continúa bajo reclamo. Para los creyentes, el dato suma un nuevo guiño.

El ranking que no conviene liderar

El ranking FIFA también se coló en la conversación. Desde su creación, ninguna selección que llegó como número uno a un Mundial terminó levantando la Copa.

Argentina alcanzó ese puesto tras Qatar, pero luego descendió al segundo lugar, una posición que, dentro del universo del "Elijo Creer", resulta más auspiciosa que el liderazgo absoluto.

Canadá, presente en las estrellas argentinas

Canadá es otro nombre que alimenta la mística. El país norteamericano disputó apenas tres Copas del Mundo: México 1986, Qatar 2022 y ahora 2026, torneo que organizará junto a Estados Unidos y México. En las dos primeras, Argentina terminó consagrándose campeona.

El Balón de Oro habla francés

El Balón de Oro también entra en la red de paralelismos. En 1985, el francés Michel Platini ganó el premio y, al Mundial siguiente, Argentina fue campeona.

En 2022, el galardón quedó en manos de Karim Benzema y ese mismo año la "Albiceleste" levantó la Copa en Qatar.

De cara a 2026, el último Balón de Oro fue para Ousmane Dembélé, otro francés que ya forma parte del archivo simbólico del "Elijo Creer".

El guiño del Mundial de Clubes

Algo similar ocurre con el Mundial de Clubes. En 2021, Chelsea se consagró campeón y, al año siguiente, Argentina ganó el Mundial.

En 2025, el conjunto inglés volvió a levantar el trofeo, repitiendo la secuencia en la previa de una Copa del Mundo.

La regla de los doce años

La cuenta de los doce años es otra coincidencia que se repite en la historia reciente. Italia perdió la final en 1994 y fue campeona en 2006. Alemania cayó en la final de 2002 y se consagró en 2014. Argentina perdió la final en 2014 y doce años después llega el Mundial 2026.

La señal que llega desde el Sub-20

Incluso las categorías juveniles se suman a esta lógica. En 1983, la Selección Sub-20 perdió la final del Mundial y, en el torneo siguiente, la Mayor se consagró campeona.

En 2025, Argentina volvió a caer en la final del Sub-20, justo en la antesala de 2026.

El número que atraviesa la historia: 36

Por último, el número que atraviesa toda la mística: los 36 años. Argentina jugó la final del Mundial 1978 y volvió a hacerlo 36 años después, en 2014. Fue campeona en 1986 y repitió la hazaña 36 años más tarde, en 2022. En 1990 disputó la final y, 36 años después, el calendario señala 2026.

Nada de esto garantiza títulos. Nada de esto explica partidos. Pero, como ocurrió en Qatar, el "Elijo Creer" no necesita demostraciones: se nutre de coincidencias, memoria y esperanza. Y mientras el Mundial se acerca, la fe futbolera argentina vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer, creer. (NA)