Gran carrera de Franco Colapinto en China: terminó décimo y sumó un punto

El argentino Franco Colapinto sumó un punto por primera vez desde su llegada a Alpine al finalizar décimo en el Gran Premio de China, la segunda fecha del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1.

El italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, se quedó con la victoria. Su compañero, el británico George Russell, y Lewis Hamilton (Ferrari) completaron el podio.

Con 19 años y 202 días, el italiano es el segundo ganador más joven en la historia de la Fórmula 1 (Verstappen lo logró con 18 años y 228 días).

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"Obviamente que fue bueno haber sumado puntos. Estoy con bronca, la estrategia fue muy buena pero tuve mala suerte. Fue una de mis mejores carreras... y después se fue todo. Hay que laburar para mejorar", señaló Colapinto.

"Lo di todo, por eso la bronca. Pero es parte de la F1. Tenía muchas ganas de pasar a Carlos (Sainz), pero por suerte no hice ninguna cagada (risas)", agregó.

Franco pudo haber finalizado quizá hasta dos puestos más adelante, pero un toque de Ocon lo perjudicó y le hizo perder tiempo y rendimiento.

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