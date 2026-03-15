“Fue culpa mía”: Ocon admitió su error por el choque con Colapinto en el GP de China

El piloto francés Esteban Ocon (Haas) asumió la responsabilidad por el toque con Franco Colapinto (Alpine) durante el Gran Premio de China y admitió por radio que el incidente fue consecuencia de su maniobra.

“Sí, eso fue culpa mía”, señaló el francés apenas ocurrió el contacto que complicó la carrera del piloto argentino en el Circuito Internacional de Shanghái de la Fórmula 1.

La competencia correspondió a la segunda fecha del campeonato y terminó con triunfo de Kimi Antonelli, además del primer ingreso a los puntos de Colapinto con el equipo Alpine F1 Team.

El argentino había escalado hasta el sexto puesto gracias a una largada muy efectiva, aunque el abandono del Aston Martin de Lance Stroll provocó la salida del Safety Car y alteró la estrategia del equipo francés, por lo que el auto número 43 debió recuperar posiciones desde atrás.

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Tras una parada en boxes para montar neumáticos medios, el piloto de Pilar volvió a perder terreno cuando Ocon, al volante de su Haas, intentó superarlo en una variante cercana a la mitad de la carrera y ambos autos entraron en trompo. La maniobra derivó en una sanción de diez segundos para el francés.

Después de la prueba, Ocon reiteró su responsabilidad y explicó que ya había hablado con el argentino: “El incidente con Franco fue culpa mía. Me disculpé. Había un punto o nada en juego y había que intentarlo, pero me alegra que no hayamos abandonado los dos y que él haya podido sumar”, afirmó.

Colapinto también confirmó el gesto y no le guardó rencor al piloto de Haas: “Estoy con bronca, no por el toque con Ocon; me pidió perdón, está todo bien”.