“No envíen amenazas de muerte”, la agencia de Colapinto pidió calma en redes por el toque con Ocon

La representación del piloto Franco Colapinto (Alpine), la agencia Bullet Sports Management, pidió a los hinchas argentinos no insultar al francés Esteban Ocon (Haas) en redes sociales tras el toque entre ambos durante el Gran Premio de China de Fórmula 1.

El incidente formó parte de una carrera intensa para el piloto de Alpine, que pese a varios contratiempos finalizó décimo y sumó su primer punto con la escudería.

La prueba en Shanghái tuvo momentos destacados para el argentino, nacido en Pilar, ya que llegó a ubicarse sexto en las primeras vueltas. Sin embargo, distintos episodios cambiaron el desarrollo de su competencia.

Uno de ellos ocurrió tras su parada en boxes: Colapinto regresó a pista con neumáticos medios y, en una de las variantes, Ocon, piloto de Haas, intentó superarlo, tocó la parte trasera del auto número 43 y provocó un trompo que retrasó de forma importante a los dos.

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Después del incidente, la agencia Bullet Sports Management, que gestiona la carrera del argentino, difundió un mensaje para frenar ataques en redes sociales: “Aviso de servicio público: por favor, no envíen mensajes de odio ni amenazas de muerte a Esteban, su familia ni al equipo Haas F1. No va a deshacer el accidente y solo refleja mal sobre el fandom de Franco. ¡Gracias por mantener el apoyo positivo y respetuoso!”, indicó el comunicado.

La representación del piloto remarcó así la necesidad de evitar agresiones, una conducta que suele aparecer en la categoría tras episodios en pista entre competidores.