Alerta amarilla por tormentas para este lunes en Bahía Blanca y gran parte de la Provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde y la noche del lunes en Bahía Blanca y en casi toda la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo informado, las mismas podría extenderse hasta la madrugada del martes.

El ente señaló que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

"Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo", añadió.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 45 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", concluyó el informe.

De acuerdo al nivel de la alerta, el SMN emite a la población las siguientes advertencias:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.