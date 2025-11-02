Bahía Blanca | Domingo, 02 de noviembre

23.3°

Bahía Blanca | Domingo, 02 de noviembre

23.3°

Bahía Blanca | Domingo, 02 de noviembre

23.3°
La ciudad.

Alerta amarilla por tormentas para este lunes en Bahía Blanca y gran parte de la Provincia

De acuerdo a lo informado esta tarde por el Servicio Meteorológico Nacional.

Foto: archivo-La Nueva

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde y la noche del lunes en Bahía Blanca y en casi toda la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a lo informado, las mismas podría extenderse hasta la madrugada del martes.

Noticias Relacionadas

El ente señaló que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

"Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo", añadió.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 45 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", concluyó el informe.

De acuerdo al nivel de la alerta, el SMN emite a la población las siguientes advertencias:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE