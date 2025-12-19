Pennacchiotti: el sueño, la realidad, el duelo con Ruesga y la chance del tricampeonato de Villa Mitre

Franco Pennacchiotti penetra ante la marca de Andrés Bodach, quien saltó como inicial en Olimpo. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

"Son raras las sensaciones, es como un sueño por momentos, pero cuando estoy adentro, es donde quiero estar. Es una sensación linda y de estar presente en ese momento. Como mínimo, es de las sensaciones más placenteras que hay".

Así explicaba Franco Pennacchiotti lo que significó para él volver vivir un ambiente como el de anoche, en el triunfo de Villa Mitre ante Olimpo por el primer punto de la Súper final del torneo de primera división local.

El interno bahiense fue el goleador de la noche con 34 puntos y, una vez más, la bandera del equipo que se impuso por 86 a 82 en el José Martínez y se adelantó 1 a 0 en la llave, quedando a un paso del tricampeonato.

"Nos repusimos de un partido y varias situaciones difíciles, que por ahí no conectamos. Por ahí se normaliza, pero estar dividido el plantel en otra competencia (en relación a la Liga Argentina), juega más en la cabeza que en lo físico. Queremos jugar bien en los dos lados. Estoy muy orgulloso de haber jugado con presencia en momentos clave de un partido así", reconoció Franco.

En ese sentido, teniendo en cuenta ambas competencias, el encuentro de anoche fue el segundo en dos días para la Villa, que hoy volverá a jugar por el torneo nacional y el domingo lo hará otra vez ante Olimpo.

En definitiva, contando el del lunes pasado ante Pacífico, serán 5 juegos en 7 días para el equipo tricolor.

Ayer, Penna fue el segundo que más minutos sumó en la Villa, estando en cancha 33m3s, sólo superado por Fausto De Paoli (35m15s).

-¿Vas a jugar mañana, o dentro de un rato bah...?

-Y sí... ya a esta altura... jaja. Capaz si jugaba el sábado era peor, voy con la corriente....

-Por momentos hoy se vieron algunas de las cosas de aquel primer punto contra Pacífico (fue derrota tricolor), pero a diferencia de esa vez ahora volvían rápidamente al juego...

-Eso es lo que mejor cambiamos a partir del segundo partido con Pacífico y lo hicimos también por Liga Argentina, que es el inicio. Después, podemos armar juego, defender un poco más... pero es como que ya se está armando un bloque. A ver... sería muy difícil en la local, si no tendríamos a los chicos que están exclusivamente en la local: Franco (Amigo), Ramiro (Heinrich) y Fausto (Depaoli), sino están comprometidos con toda la causa. Es un plantel en realidad. En estos momentos en lo que confiamos es en el grupo.

-Siempre tenés mucho trabajo, pero hoy (por ayer) por momentos estaba muy claro que desnivelaban en el juego interior, ¿lo jugaron un poco así?

-Ellos tienen buenos defensores en juego interno, nos preparamos un poco siempre para jugar desde afuera hacia adentro, porque es lo que proponemos en Liga Argentina. Pero bueno, cuando adentro está la ventaja, en una final hay que aprovecharla.

-¿Se dio como esperabas la final?

-Ellos estuvieron mucho más firmes y con una línea de juego más firme de lo que yo creía, porque estar un mes parado no es fácil (NdR: al quedar eliminado en playoff ante Pueyrredón, el aurinegro debió esperar 35 días para volver a jugar) y estuvieron muy firmes. Creo que el segundo partido va a ser durísimo.

En un partido tan cerrado y de detalles, Villa Mitre tuvo una gran noche en un factor clave: los libres.

A nivel grupal, el tricolor terminó con 32 de 34 y a nivel individual, Franco convirtió 18 de 19.

"Sí, sí, estamos bien en general en libres. Es una cuenta pendiente que teníamos de otros años. Está la muestra, me imagino que con esa efectividad capaz que no llegábamos así. Son cosas que sacamos positivas", remarcó Pennacchiotti.

Por rotaciones, circunstancias del juego y principalmente la acumulación de faltas en Olimpo, una parte del cierre del partido enfrentó, en ambos costados de la cancha, a los jugadores franquicia de cada equipo: Franco Pennacchiotti y Fausto Ruesga.

"Yo a Fausto no lo puedo defender, claramente. El es un "3" y yo soy un "5". Él tiene mucha fuerza para ser un "3"... intenté molestarlo por momentos y fue para la izquierda un par de veces y me hizo lindos goles. Nada, siempre es lindo jugar contra jugadores con talento y más jóvenes", reconoció.

Esta noche, desde las 21, Villa Mitre recibirá a Provincial de Rosario, uno de los mejores equipos de la Liga Argentina, en lo que marcará el cierre del año calendario en el certamen nacional.

El domingo, en tanto, se medirá ante Olimpo nuevamente, esta vez en el Osvaldo Casanova, en lo que podría ser el cierre de la llave si vuelve a ganar. Caso contrario, habrá un tercer juego -otra vez en el José Martínez- recién el lunes 29.

-Quedaron a un paso de ser campeones, ¿qué te genera?

-Alegría, alegría y un desafío. El torneo local tiene eso para los que somos de acá, no es fácil explicarlo para los de afuera. Es muy importante. Un tricampeonato es mucho. Antes se buscaba, por la Copa Challenger (NdR: Villa Mitre la ganó en 2015 por ser campeón en cinco veces) y todo eso. Y hoy lo tenemos al alcance, contra Olimpo, que ganó el primer torneo, es un contexto inigualable y tenemos la oportunidad de coronarlo, estando dentro de la cancha y siendo parte de eso. Es todo lindo. Está ahí, tenemos que hacer el esfuerzo para alcanzarlo.