En imágenes: lo que dejó el primer Villa Mitre-Olimpo, más allá del resultado...

A manera de resumen se puede decir que el primer punto de la Súper final entre Villa Mitre y Olimpo, que definirá al campeón del torneo de primera división del básquetbol local, cumplió con las expectativas. Y eso que eran muchas.

Los dos mejores equipos de la temporada, que encima los une una fuerte rivalidad en los últimos años, se medían para definir el trofeo del certamen Aldo "Bebe" Storti.

Era, en cierta medida, el partido que casi todos esperaban y, finalmente, con el marco imaginable.

Luego de un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento Juan "Pacha" Eyheraguibel, un histórico de Sportivo Bahiense, llegó el momento: el salto inicial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como era de suponer, el encuentro se disputó con el José Martínez completo.

Promediando el primer cuarto, se abrió por primera vez el telón que cubría la tribuna principal.

El público local se ubicó en la cabecera de calle Caseros, en la zona lateral de plateas (arriba y a la altura del piso) y, también, en el rincón debajo de la zona de prensa.

Además, se cambió la disposición de los bancos de suplentes para, principalmente, alejarlos de la tribuna.

Mientras que la cabecera más pequeña, de espaldas a calle Washington, estuvo dividida en dos: un sector para dirigentes y allegados de la Asociación y el otro para el puñado de dirigentes y jugadores de Olimpo.

Entre ellos, claro, se encontraba Marcelo Piuma, quien regresó a la ciudad tras ganar el primer tramo con el auriengro y luego se fue a Porteño de Chacabuco, su ciudad, donde participó del Prefederal.

"Vino a estar con sus compañeros y es parte del equipo, así los sentimos. Pero todavía sigue su recuperación física, está haciendo un tratamiento, por lo tanto no se puede arriesgar su físico, porque no está al 100% y es una instancia decisiva", le explicó a La Nueva. el DT Juan Cruz Santini, en la previa del partido.

También acompañando se encontraban Máximo Genitti, quien estuvo en el primer semestre y luego pasó a Salta Basket en la Liga Nacional, y sorpresivamente sin cambiarse estaba Benjamín López, ya que su ausencia no había sido anunciada por el entrenador.

En la tribuna opuesta, Villa Mitre también tuvo "compañía" de jugadores, sobre todo de aquellos que juegan en la Liga Argentina y no en el torneo local.

Entre el público se los vio a los bases bahienses Fabián Sahdi y Nicolás Guerrero, quienes también jugaron este certamen en la temporada. Uno para Liniers (cinco partidos) y, el otro, para Napostá (la parte inicial).

A todo eso que podía describirse en los cuatro costados del gimnasio, había que sumarle los alrededor 4 mil dispositivos que siguieron la transmisión de la ABB en vivo por el canal de YouTube.

Entre ellos, lógicamente, mucho de los hinchas aurinegros que no pudieron acompañar al equipo y sí lo harán el domingo en el Osvaldo Casanova.

Pero más allá de lo externo, la final también cumplió dentro de la cancha, con dos grandes equipos que batallaron a lo largo de toda la noche.

Aciertos que se gritaron con el alma...

Jugadas disputadas...

Faltas que se protestaron....

Y, afuera, los hinchas cumplieron con sus rituales...

Afortunadamente y -algo que debería naturalizarse-, todo terminó en paz y, una vez más, el básquet local vivió una noche de fiesta. En este caso, con triunfo para Villa Mitre.

Lo cierto es que el inicio de la Súper final cumplió con creces y lo mejor de todo es que recién empezó. El domingo habrá más... El color lo pondrá el público de Olimpo.