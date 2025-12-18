El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 19 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 32 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado, con viento moderado del sector noreste y buena visibilidad.

Hacia la tarde el tiempo será caluroso, tornándose inestable con desarrollo de tormentas y viento leve desde el noroeste. El índice de radiación UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.

La noche, en tanto, se presentará templada con nubosidad variable, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 22 grados.