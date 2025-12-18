Bahía Blanca | Jueves, 18 de diciembre

Bahía Blanca | Jueves, 18 de diciembre

Bahía Blanca | Jueves, 18 de diciembre

La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 19 de diciembre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 19 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 32 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado, con viento moderado del sector noreste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Hacia la tarde el tiempo será caluroso, tornándose inestable con desarrollo de tormentas y viento leve desde el noroeste. El índice de radiación UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.

La noche, en tanto, se presentará templada con nubosidad variable, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 22 grados.

La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.
El país.

