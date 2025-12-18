La CGT local se sumó al rechazo nacional: masiva movilización en el centro contra la reforma laboral

En una jornada de alta tensión política y social, el movimiento obrero organizado de Bahía Blanca se movilizó hoy desde las 15, concentrando en las plazas céntricas de la ciudad en rechazo al proyecto de "Modernización Laboral" impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La marcha local, que buscó replicar la fuerza de la convocatoria nacional de la CGT en Plaza de Mayo, tuvo como objetivo incidir en la presión hacia el Senado, donde hoy se define el futuro de la normativa.

El protagonismo de los gremios bahienses

La convocatoria en las calles de Bahía cuenta con una amplia adhesión de las centrales obreras locales. Entre los sectores que encabezaban la protesta estaban Camioneros, La Bancaria, ATE, Suteba, UOCRA, Empleados de Comercio, Municipales y gremios del Polo Petroquímico, entre otros.

Los puntos del conflicto

Pese a las negociaciones previas, la dirigencia sindical bahiense mantiene un rechazo tajante al texto. Según expresaron referentes locales, la iniciativa mantiene regulaciones que consideran "extorsivas" sobre el derecho de huelga, establece la prioridad de los convenios por empresa sobre los nacionales y limita la ultraactividad de los convenios colectivos.

"La ambición de flexibilizar derechos individuales, como bajar el costo de las indemnizaciones o extender la jornada laboral a través del banco de horas, destruye la estabilidad del trabajador bahiense", señalaron desde las agrupaciones sociales que acompañan la marcha.

Protocolo y debate en el Senado

Mientras en las calles de la ciudad hubo una importante columna de manifestantes, que pasaba las dos cuadras, el Gobierno advirtió que aplicará el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación en los accesos principales.

En simultáneo, la atención está puesta en Buenos Aires, donde la titular del plenario de comisiones en el Senado, Patricia Bullrich, dio inicio esta mañana a la segunda jornada de expositores.

Los gremios locales se mantendrán en estado de alerta y movilización hasta que concluya el debate parlamentario, dejando en claro que la lucha por la Ley de Contrato de Trabajo se libra tanto en los despachos como en las calles bahienses.