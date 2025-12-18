La IGJ ratificó que la AFA tiene hasta el 20 de enero para justificar los balances contables

La Inspección General de Justicia (IGJ) le dio un plazo de 20 días a la AFA para presentar la documentación que respalden los gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales.

Así lo confirmó Daniel Vítolo, titular de la IGJ: “Estamos preguntando lo que todos preguntaron y por lo que no hay respuestas. No estamos para molestar a la gente, estamos para ayudar a que cumplan”.

“La AFA es una asociación civil sin fines de lucro, que está autorizada por el Estado funcional. Tienen ventajas impositivas y previsionales como los clubes de fútbol. Si no nos dicen los números, ¿Cómo hacemos?”, se preguntó el funcionario.

En ese sentido, Vítolo explicó: “Para los que controlamos los fondos, nos tienen que abrir la información. Pero no lo hicieron. Nuestro único pecado es preguntar.”

Al respecto, el titular del organismo recordó que cuentan con “facultades para que el Ministerio de Justicia destine un veedor para analizar la documentación”. "Si no nos dejan entrar, lo haremos con la fuerza pública. Tienen 20 días hábiles para explicarnos todo, hasta el 20 de enero tienen", agregó.

“El escenario de intervención parece prematuro. No es intervención política pedirle a alguien que muestre lo que dicen los balances de ejercicios cerrados. Debe ocho años de balances, ninguno lo aprobó”, agregó Vítolo.

“Nosotros encontramos muchas cosas anormales”, remarcó el funcionario sobre los balances de la AFA y la Superliga de Fútbol. Al mismo tiempo, advirtió: “El de 2025 no lo tenemos porque cambiaron la jurisdicción y lo presentaron en provincia. Quiso escapar de la jurisdicción”.

Así eran los contratos que la financiera ligada a Chiqui Tapia tenía con los clubes

En paralelo, el escándalo con Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo, luego de que la Justicia detectara documentación sobre los contratos que tenían los clubes con la financiera que es investigada por lavado de dinero.

TN pudo acceder a los documentos encontrados en los allanamientos. Se trata de 20 asociaciones distintas, entre clubes de primera, de ascenso, la AFA y la Superliga.

Además de haber encontrado documentación en la sede de la AFA ubicada sobre Viamonte, hay varios clubes de primera que son investigados. La Justicia sospecha que la firma de Ariel Vallejo, el financista cercano a “Chiqui” Tapia, funcionó como engranaje para blanquear dinero a través de préstamos inflados a clubes con problemas económicos.

Entre ellos están Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Argentinos Juniors, Platense y Barracas Central, presidido por el propio hijo de “Chiqui” Tapia.

Con respecto a la documentación, los investigadores encontraron acuerdos con la Liga Profesional de Fútbol (LPF) por $600.000.000 más IVA y con el Consejo Federal (CFFA) por $200.000.000 más IVA, ambos a ser pagados en diez cuotas.

El caso de San Lorenzo es uno de los más impactantes. La Justicia descubrió que en el resumen de la cuenta del conjunto de Almagro había múltiples entradas y salidas de dinero bajo los siguientes conceptos: “Préstamo-descuento de cheque San Lorenzo” y “Cobro Préstamo-Descuento de cheques”.

Los documentos son aún más esclarecedores. El 19 de noviembre del año pasado, San Lorenzo le cedió a Sur Finanzas los derechos de cobro futuros derivados de su participación en la Superliga Profesional del Fútbol Argentino. (TN)