Bahía Blanca | Jueves, 18 de diciembre

27.6°

Bahía Blanca | Jueves, 18 de diciembre

27.6°

Bahía Blanca | Jueves, 18 de diciembre

27.6°
Fútbol.

Un rival de Argentina en el Mundial perdió la final de la Copa Árabe y le convirtieron un golazo

El seleccionado asiático, rival de la albiceleste en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, perdió 3-2 ante Marruecos.

Jordania, uno de los rivales de la Selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, estuvo muy cerca de conquistar un título internacional, pero terminó cayendo en la final de la Copa Árabe.

El combinado asiático perdió 3-2 ante Marruecos en un partidazo disputado en el estadio Lusail de Qatar, el mismo escenario que albergó la final del Mundial 2022 entre Argentina y Francia.

El encuentro se rompió de manera temprana con un golazo que dio la vuelta al mundo. A los cuatro minutos de juego, Oussama Tannane sorprendió con un remate desde atrás de la mitad de la cancha, aprovechando que el arquero Yazeed Abulaila estaba adelantado, y marcó un tanto que ya es candidato al Premio Puskás.

Pese al impacto inicial, Jordania logró reponerse en el complemento y dio vuelta el resultado con un doblete de Ali Olwan, primero de cabeza y luego desde el punto penal.

Cuando el triunfo parecía quedar en manos del conjunto jordano, Marruecos encontró el empate sobre el final del tiempo reglamentario a través de Abderrazak Hamdallah, tras una jugada llena de rebotes en el área.

En el alargue, Jordania volvió a festejar, pero el VAR anuló el gol por una mano previa, y poco después Hamdallah selló su doblete para decretar el 3-2 definitivo a favor del seleccionado africano.

De esta manera, Marruecos se consagró campeón de la Copa Árabe y Jordania debió conformarse con el subcampeonato, aunque dejó una imagen competitiva de cara al futuro.

El equipo dirigido por Jamal Sellami será rival de la Argentina en la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, partido que se disputará el sábado 27 de junio a las 23 (hora argentina) en el Dallas Stadium, en la ciudad de Arlington.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.
El país.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE