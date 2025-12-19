Liniers y 9 de Julio quieren alejarse de los fantasmas esta misma noche

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Dos o cuatro equipos podrían terminar hoy su participación en este largo 2025 para ellos, cuando disputen, desde las 21, el cuarto partido de las series, correspondientes a la Promoción.

Liniers y 9 de Julio, los dos que vienen de Primera están a un triunfo de mantener la categoría, mientras que Sportivo Bahiense e Independiente tienen la obligación de ganar hoy y un quinto para lograr el ascenso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el Eladio Santos, Liniers que está 2-1, visitará a Sportivo Bahiense, arbitraje de Sebastián Arcas, Alejandro Ramallo y Horacio Sedán.

En el primer juego la victoria del albinegro fue en suplementario, 78 a 72 (62-62). En la revancha, el tricolor igualó la serie (82-80) y el último el Chivo recuperó la ventaja: 79-75.

Para hoy, el albinegro nuevamente no tendrá a Alejo Agulló -cumpliendo el tercer partido de suspensión de los cinco que le aplicaron- mientras que el local está completo.

En la previa se realizará un minuto de silencio, por el fallecimiento, en la víspera, de un histórico de Sportivo, como Juan "Pacha" Eyheraguibel.

La otra serie la protagonizan Independiente y 9 de Julio, en el Raúl y Néstor Barral, donde la visita va a buscar la salvación.

Dirigen Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín Matías.

El viola continúa con la baja del experimentado Juan Pablo Morán (micro desgarro) y el albiazul tiene en duda a Santiago Boyé (tobillo).

En el primer juego, Independiente venció como visitante 67 a 66. Y el albiazul respondió ganando 84-70 y 73-66.

En caso de ser necesario un quinto juego, el mismo será el próximo martes.



