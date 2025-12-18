Bahía Blanca | Jueves, 18 de diciembre

Básquetbol.

Iannamico vuelve a Argentino, su primer amor, y Ugolini lo reemplaza en Pueyrredón

El movimiento de los entrenadores de Primera y Segunda.

Ariel Ugolini y Andrés Iannamico. Fotos: archivo-La Nueva.

Andrés Iannamico regresa al club que lo vio nacer: Argentino. Su lugar, que dejó vacante en Pueyrredón, lo ocupará Ariel Ugolini, que se fue de Estudiantes.

Iannamico acordó para dirigir Segunda, Sub 21 y Minibásquet y reemplazará en la división superior a Andrés "Tati" Del Sol.

De esta manera, entre los equipos de Segunda que ya no compiten (sólo resta definir el futuro de Sportivo Bahiense e Independiente), Argentino se suma a los que tienen su entrenador confirmado.

El resto: Ateneo (Alexis Amarfil), Comercial (Gustavo Candia), Espora (Juan Gilberto Soldini), Altense (Nahuel Altamirano) y La Falda (Juan Miguel Vigna).

Aún no definieron El Nacional, Velocidad y San Lorenzo, los otros tres que jugarán en la categoría. Mientras que Bahía Basket no arregló su continuidad.

En tanto, entre los 12 de Primera, con el acuerdo de Ugolini con Pueyrredón, exceptuando los cuatro que aún están compitiendo (Olimpo, Villa Mitre, Liniers y 9 de Julio) y Estudiantes (están con diferentes conversaciones), los restantes tiene entrenadores confirmados:

Bahiense del Norte: Alejandro Navallo.

Barrio Hospital: Claudio Queti.

Estrella: Walter Romerniszyn.

L.N. Alem: Hernán Jasen.

Napostá: Fabricio Piccinini.

Pacífico: Mauro Richotti.

Pueyrredón: Ariel Ugolini.

