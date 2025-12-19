¿Sabés quién juega hoy? Otra vez Villa Mitre y ante uno de los mejores de la Liga Argentina

Alejo Blanco y Villa Mitre vuelven a estar cerca de su gente. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

El último partido del año calendario por Liga Argentina afronta esta noche Villa Mitre, nuevamente en el José Martínez, recibiendo a Provincial de Rosario, actualmente el mejor de la Liga Argentina.

El encuentro comienza a las 21, con arbitraje de Ezequiel Macías y Florencia Benzer, y corresponde a la Conferencia Sur.

Para el tricolor se trata de su última presentación del año a nivel nacional, ya que volverá a jugar el 9 de enero, cuando visite a Central Entrerriano, en una gira de tres partidos.

De todos modos, Villa Mitre disputa hoy -con varios jugadores en ambos planteles- el cuarto partido en cinco días, porque jugó el lunes con Pacífico por el torneo local, clasificando a la Súper final de Primera, el miércoles venció a Ciclista (por LA) y anoche superó a Olimpo, en el inicio de la definición del torneo de Primera.

Combinando ambos torneos, el tricolor acumula seis partidos en los últimos 11 días, y completará el domingo, cuando vuelva a jugar ante Olimpo por el torneo local, un cargado diciembre: 7 juegos en 14 días.

Lo positivo de este sprint de final de año es que Villa Mitre festejó en sus últimas seis presentaciones (tres victorias ante Pacífico, una con Pico, otra con Ciclista y anoche frente a Olimpo). Por esto, seguramente hoy los jugadores el cansancio lo sentirán menos...

La visita

Provincial es el puntero de la Conferencia y el de mejor presente de la Liga, con seis victorias consecutivas.

Tiene un récord de 9 triunfos y 2 caídas, siendo el equipo de mayor porcentaje de triunfos de toda la Liga: 81,8%.

De local está invicto (5-0) y afuera acumuló cuatro triunfos y dos derrotas.

El ecuatoriano Abraham Barahona es su principal figura, con 15,8 puntos y 6,9 rebotes.

Entre los nacionales, cuenta con el experimentado Adrián Boccia (43 años), que anota a razón de 12,5 puntos y 5,1 rebotes.

También integra el plantel con activa participación el bahiense Gonzalo Torres, que promedia 11,4 puntos 6,5 rebotes.

En tanto, Matías Acosta (goleador en la última presentación, con 21 puntos) aporta 13,6 puntos por juego.

Otro que está en el equipo que orienta José Esteban Gatti es Álvaro Chervo, el ex Villa Mitre, quien ya enfrentó al tricolor jugando para Quilmes.

Mientras que, entre los más destacados, aparece Gastón Gerbaudo (3 triples por juego, con el 41%).

El resto, con menos participación: Federico Gobetti, Santiago López, Tomás Gómez y Thiago Simón.

De visitante

Por la Conferencia Sur, anoche Rocamora venció a Racing, en Avellaneda, 85 a 76, con 22 puntos y 11 rebotes de Franco Maeso.

Hoy, en tanto, juegan Pico-El Talar.