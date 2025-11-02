Pronóstico: se espera un lunes inestable, con probable desarrollo de tormentas

El servicio de Satelmet pronosticó para este lunes en Bahía Blanca una jornada fresca a templada, luego cálida e inestable, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 26 °C.

Por la mañana el tiempo irá de fresco a templado. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del noroeste, la visibilidad será buena y la mínima rondará los 12 °C.

A la tarde el tiempo será cálido, tornándose inestable con precipitaciones y probables tormentas. El viento tendrá intensidad de moderado del noreste y el

índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad será buena.

Mientras que la noche será nubosa con precipitaciones, estimándose para media noche una temperatura de 15 °C.