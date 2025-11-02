Pronóstico: se espera un lunes inestable, con probable desarrollo de tormentas
Cómo comenzará la semana en Bahía Blanca de acuerdo al informe de Satelmet.
El servicio de Satelmet pronosticó para este lunes en Bahía Blanca una jornada fresca a templada, luego cálida e inestable, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 26 °C.
Por la mañana el tiempo irá de fresco a templado. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del noroeste, la visibilidad será buena y la mínima rondará los 12 °C.
A la tarde el tiempo será cálido, tornándose inestable con precipitaciones y probables tormentas. El viento tendrá intensidad de moderado del noreste y el
índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad será buena.
Actualización al instante del tiempo en Bahíaa Blanca y la zona
Mientras que la noche será nubosa con precipitaciones, estimándose para media noche una temperatura de 15 °C.