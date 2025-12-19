Creció el intercambio comercial y la balanza dio superávit de USD 2.498 millones

El intercambio comercial aumentó 16,3% en noviembre en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de USD 13.694 millones, mientras que la balanza comercial registró un superávit de USD 2.498 millones, con un resultado positivo por vigésimo cuarto mes consecutivo, informó hoy el Indec.

En noviembre de 2025, las exportaciones totalizaron USD 8.096 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 24,1%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 28,0% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 3,0%.

Las importaciones de noviembre alcanzaron un total de USD 5.598 millones, lo que representó un incremento interanual de 6,6%. Este crecimiento se atribuyó al aumento de 6,1% en las cantidades y de 0,4% en los precios.

De este modo, la balanza comercial presentó en noviembre un superávit de USD 2.498 millones, lo que implicó un incremento de USD 1.221 millones respecto al mismo mes de 2024.

El índice de términos del intercambio disminuyó 3,5%, y reflejó un deterioro en los precios relativos del comercio exterior.

Preocupación por la entrada ilegal de mercadería al país

El sector empresarial en sus distintos rubros viene sintiendo el impacto de esta actividad ilícita no solamente en la comercialización, sino también en la producción y el empleo local, señaló la entidad en un comunicado.

Además, dijo que están siendo afectadas las arcas del Estado Nacional, debido a la pérdida de recaudación en concepto de derechos de importación, impuestos internos e IVA –por nombrar los más relevantes–.

La CAC advirtió también que numerosas mercaderías ingresadas al país de manera ilegal –como celulares, aires acondicionados, televisores y notebooks– incumplen las regulaciones relacionadas con certificaciones eléctricas y homologaciones del ENACOM, como así también carecen de garantía oficial y soporte técnico para los consumidores.

“Es evidente que estas cuestiones infringen claramente las normativas de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial, a la par que ponen en riesgo a los usuarios finales”, señaló.

En este contexto, la entidad abogó por que se profundicen las medidas de control y detección en los pasos fronterizos, a fin de mejorar la identificación y persecución de los responsables de los ingresos irregulares de mercaderías a través de las fronteras y de los vendedores ilegales dentro del mercado local, quienes perciben ingresos extraordinarios y libres de impuestos, a menudo usufructuando la publicidad comercial efectuada por las marcas internacionales.

“La CAC está convencida de que la labor coordinada de los distintos organismos públicos resulta clave para implementar mejores y más eficaces controles e inspecciones sobre vendedores y revendedores, tanto físicos como en línea, para asegurar el cumplimento del marco legal y la sana competencia”, señaló.