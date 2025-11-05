Apertura de importaciones: fuerte cuestionamiento desde una plataforma local

Juan Martín de la Serna, CEO de Mercado Libre en Argentina

El CEO de Mercado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna, advirtió sobre el impacto que genera la expansión de las plataformas chinas Temu y Shein en América Latina.

En ese sentido, pidió que se endurezcan las regulaciones para equilibrar la competencia. “No se trata solo de precios bajos: es una amenaza para las empresas locales y para el empleo”, sostuvo.

De la Serna reclamó “un marco regulatorio igual para todos los competidores” y remarcó la necesidad de controles claros tanto en el ámbito financiero como en el comercial.

Según explicó, la venta masiva de productos importados “baratos y de baja calidad” afecta de manera directa a las pequeñas y medianas empresas que operan dentro de Mercado Libre.

“Cuando se abre el mercado indiscriminadamente y una empresa china te manda productos por barco, en realidad se está dando trabajo a compañías chinas, no a los argentinos”, apuntó el ejecutivo.

También reconoció que la irrupción de Shein y Temu obligó a Mercado Libre a “elevar el nivel, ser más agresivo en inversiones y mejorar su red logística”, aunque advirtió que “los empleos en la región corren riesgo” si la competencia continúa sin regulaciones.

En otro pasaje, marcó diferencias con los jugadores estadounidenses: “Amazon nos forzó a mejorar. Pero estas empresas asiáticas, en general, venden productos de baja calidad”.

Por último de la Serna insistió en que el desafío es sostener la competitividad sin comprometer el desarrollo local: “Necesitamos reglas claras para que competir no signifique destruir trabajo argentino”. (con información de C5N)