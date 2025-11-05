Murió el empresario Horacio Levantesi, uno de los mayores referentes gastronómicos de Bahía Blanca

El reconocido empresario gastronómico Horacio Levantesi falleció este miércoles a los 78 años luego de atravesar una grave enfermedad.

Durante su extensa carrera fue secretario y vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Bares y Restaurantes de Bahía Blanca, así como también titular del Club Argentino.

Hermano de Edgardo Levantesi, fundador de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Horacio era considerado una voz de consulta habitual entre empresarios y colegas del rubro de la gastronomía.

En los últimos años estuvo al frente de la tradicional pizzería "Zeta Alem", ubicada en la céntrica esquina de la avenida Alem e Hipólito Yrigoyen.

Sus restos serán velados desde las 18.00 en la sala 5 de calle Mitre 468, y el sepelio se realizará mañana a las 14.30 en el cementerio Parque de Paz.