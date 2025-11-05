Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.480,30 para la venta y de $1.426,14 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja del 0,78% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue marcó $1.470,00 (-0,78%) para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.440 (-0,01%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, cerró a $1.917,50 (-0,01%), el MEP cotizó a $1.483,87 (-0,01%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.502,27 (-0,01%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posicionó en 633 puntos básicos (-4,67%).