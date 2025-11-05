Inundaciones: productores de 19 distritos bonaerenses tendrán exenciones impositivas de ARBA
Comprende exenciones y prórrogas del Inmobiliario Rural para explotaciones con más del 50 % de afectación.
Un total de 19 municipios de la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones se encuentran bajo un régimen de exención impositiva y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural, según precisó la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
Los beneficios alcanzan a explotaciones con más del 50 % de afectación.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, subrayó que “estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”. Y agregó: “Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”.
Puntos clave del beneficio
Beneficiarios: productores agropecuarios cuya actividad principal fue afectada por inundaciones o sequías.
Condición: acreditar al menos un 50 % de afectación (emergencia) o un 80 % (desastre).
Beneficios: exenciones y prórrogas del Impuesto Inmobiliario Rural.
Adicional: reprogramación de obligaciones crediticias con el Banco Provincia y suspensión de ejecuciones fiscales por seis meses.
Municipios alcanzados
Los 19 distritos alcanzados por las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario son:
-Bolívar
-Carlos Casares
-Chacabuco
-Chivilcoy
-General Alvear
-General La Madrid
-General Viamonte
-Guaminí
-Hipólito Yrigoyen
-Junín
-Las Flores
-Monte
-Nueve de Julio
-Puan
-Saladillo
-Tapalqué
-Tornquist
-Trenque Lauquen
-25 de Mayo
Los productores afectados deben gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario.
Los requisitos son presentar la documentación respaldatoria de la explotación y la constancia de inscripción en ARCA (que acredite el ejercicio de la actividad agropecuaria).
Una vez que la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario (CEDABA) analiza la documentación y aprueba la declaración, ARBA aplica de manera automática las exenciones o prórrogas sobre el Impuesto Inmobiliario Rural.
Girard también destacó el trabajo coordinado entre los equipos provinciales y municipales para un monitoreo técnico riguroso, asegurando que los beneficios se definan "de forma transparente y equitativa".