Inundaciones: productores de 19 distritos bonaerenses tendrán exenciones impositivas de ARBA

Un total de 19 municipios de la provincia de Buenos Aires afectados por las inundaciones se encuentran bajo un régimen de exención impositiva y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural, según precisó la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

Los beneficios alcanzan a explotaciones con más del 50 % de afectación.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, subrayó que “estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”. Y agregó: “Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Puntos clave del beneficio

Beneficiarios: productores agropecuarios cuya actividad principal fue afectada por inundaciones o sequías.

Condición: acreditar al menos un 50 % de afectación (emergencia) o un 80 % (desastre).

Beneficios: exenciones y prórrogas del Impuesto Inmobiliario Rural.

Adicional: reprogramación de obligaciones crediticias con el Banco Provincia y suspensión de ejecuciones fiscales por seis meses.

Municipios alcanzados

Los 19 distritos alcanzados por las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario son:

-Bolívar

-Carlos Casares

-Chacabuco

-Chivilcoy

-General Alvear

-General La Madrid

-General Viamonte

-Guaminí

-Hipólito Yrigoyen

-Junín

-Las Flores

-Monte

-Nueve de Julio

-Puan

-Saladillo

-Tapalqué

-Tornquist

-Trenque Lauquen

-25 de Mayo

Los productores afectados deben gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Los requisitos son presentar la documentación respaldatoria de la explotación y la constancia de inscripción en ARCA (que acredite el ejercicio de la actividad agropecuaria).

Una vez que la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario (CEDABA) analiza la documentación y aprueba la declaración, ARBA aplica de manera automática las exenciones o prórrogas sobre el Impuesto Inmobiliario Rural.

"Estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos".

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

Girard también destacó el trabajo coordinado entre los equipos provinciales y municipales para un monitoreo técnico riguroso, asegurando que los beneficios se definan "de forma transparente y equitativa".