Parte médico de Cristina Kirchner y fuerte repercusión en redes tras su internación

El Sanatorio Otamendi informó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner evoluciona favorablemente y sin complicaciones postoperatorias, tras haber sido intervenida por un cuadro de apendicitis, según el parte médico oficial difundido en la madrugada del domingo.

De acuerdo con el informe, la exmandataria ingresó a la institución "presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo", diagnóstico que fue confirmado por los estudios correspondientes.

El documento, firmado por la directora médica del centro de salud, Marisa Lanfranconi, indicó que la paciente se encuentra estable y bajo observación.

La difusión del parte médico se produjo luego de varias horas de alta incertidumbre y tuvo un impacto inmediato en redes sociales. La internación de la expresidenta generó un pico de menciones en la red social X, donde el mayor volumen de publicaciones se concentró entre las 20 y las 22 del sábado, cuando comenzaron a circular las primeras versiones sobre su traslado al Otamendi, autorizado por la Justicia.

Según un relevamiento, durante ese lapso se dispararon las menciones con las palabras clave "Cristina", "CFK", "Otamendi", "internada" y "apendicitis", superando ampliamente los niveles habituales. La tendencia se mantuvo elevada hasta pasadas las 2 del domingo, momento en que el sanatorio difundió el parte médico oficial, lo que contribuyó a ordenar la información y reducir la especulación.

Aunque a partir de la madrugada la actividad comenzó a descender, los niveles de conversación digital se mantuvieron por encima del promedio durante la mañana del domingo, impulsados por la cobertura de los principales medios, las actualizaciones políticas y la presencia de militantes kirchneristas en las inmediaciones del sanatorio.

Fuentes cercanas a la exmandataria señalaron que Fernández de Kirchner, de 72 años, permanece internada en una habitación común del sexto piso del Otamendi y que el próximo parte médico se espera para el mediodía de este domingo. (NA)