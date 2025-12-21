Apertura de nuevos negocios en Bahía y dos buenas noticias en materia de salud

--Buen día, Juan, me imagino que preparándote para los festejos de Nochebuena y Navidad.

--Sí, claro, pero siempre sin perder de vista lo que realmente se festeja.

--Por supuesto, muchas veces lo que simboliza el Pesebre queda relegado frente a Papá Noel, de eso no hay duda. ¿Pedimos los primeros cortados y arrancamos?

--Ningún problema, pero te veo un poco apurado. ¿Hoy te toca cocinar?

--No, pero viste cómo son estos días de fin de año, así que mejor andar con tiempo. Encima en Bahía muchas cosas se tensionan porque la mayoría de la gente aún está en la ciudad y el agua no alcanza, el calor aprieta y pone en jaque la provisión de energía eléctrica, etc, etc.

--Sí, claro, históricamente estos son días difíciles. Encima ahora hay que sumarle inconvenientes en la recolección de residuos en varios barrios.

--El mío fue uno, casi una semana sin que pasara el basurero, como decíamos antes.

--Parece ser que desperfectos mecánicos hicieron que más de cinco camiones salieran de servicio y eso complicó la recolección. Lo bueno es que ya está muy avanzada la compra de ocho unidades nuevas.

--Me alegro. Tratemos de ponerle buena onda al domingo, Juancho. Quedó bastante lindo el centro con los adornos navideños ¿no te parece?

--Y sí, no vamos a pretender que sea Manhattan en Navidad ni mucho menos, pero al menos se ven ganas de sumar energía positiva e intenciones de ir para adelante después de un año marcado por un evento natural que jamás olvidaremos. Incluso anoche hubo mucha gente en el centro, se ve que la movida dio resultado.

--A eso iba. Se trata de generar un clima especial para quienes caminan por el sector, sumado a otras atracciones como “Navidad Puerto”, “La noche del Centro”, Papá Noel en la Muni, descuentos en locales, música en vivo, food trucks, etc, etc.

--¿Viste? Según un relevamiento privado, el promedio de precios de las compras típicas de Navidad aumentó de un año a otro 27%, es decir, por debajo de la inflación.

--Sí, esto es producto de la baja de la inflación y de una demanda retraída. Dicen que los champagnes prácticamente no aumentaron, pero ojo que los turrones y panificados de mayor elaboración treparon casi un 50 por ciento de precio.

--¿Tenés algún dato sobre la carne?

--Mirá, según Mauro, que la tiene reclara, el precio está quieto, no se ha movido en estos últimos 15 días, pero cuesta conseguir carne de primera calidad por falta de oferta. Desde que empezaron los aumentos subió un 20 por ciento, pero ahí se clavó y es poco probable que la carne siga subiendo.

--Veo que ya entramos a pleno en nuestros habituales temas comerciales...

--Vos solito llevaste la charla para ese lado, así que si querés te tiro algunas novedades.

--Por supuesto, avanti.

--Ok, esta data es muy apropiada para esta parte del año, sobre todo en caso de que te falle el aire acondicionado de tu nave espacial.

--Ja, Ja, daleee...

--Me dicen que una conocidísima firma de refrigeración del automotor se divide.

--¿La que tiene taller en calle Montevideo?

--Exacto. Javier, el hijo de Alejandro, comienza su nuevo taller en la primera cuadra de calle Almafuerte y Alejandro continúa con el tradicional local. ¿Sigo con algunas aperturas de comercios?

--Más vale. Te escucho.

--Anotá. Empresarios chinos van a poner en Villa Mitre un bazar, algo similar al que van a abrir donde estaba Din Don, en la segunda cuadra de calle San Martín.

--¿Pero ese negocio no iba a ser un supermercado?

--No, al final en calle San Martín abrirán un bazar, según me acaban de comentar. Y como te decía, en Villa Mitre compraron dos casas pegadas en Washington al 500. Una de esas propiedades va a ser utilizada como vivienda y la otra, justo al lado, como bazar.

--Buen dato, pero aprovechá el envión y seguí.

--Dale, tengo otra de la villa. Inauguró un nuevo local dedicado a la venta de sándwiches de miga. Se llama igual que un histórico y pintoresco barrio porteño, que no es La Boca.

--Seguro ya viste la carta.

--Ja, ja, aún no, pero te cuento que está en Chacabuco y Washington. El dueño es Adrián Constantino, quien tiene una panadería en calle Vieytes al 300 y ahora, en el flamante local, también ofrecerá chipalitos.

--Che, decime algo: qué paso con la apertura de una heladería top – top en la esquina de Alberdi y Garibaldi, frente a la plaza, donde antiguamente funcionó el Correo y hasta no hace mucho un local de jardinería. Recuerdo que fue una primicia que tiraste hace algunos meses.

Foto Google Maps.

--Ah, seguro te referís a la de “lucho´s”, je, je. Bueno, la idea es abrir el 2 de enero, capaz el 3. No llegan con todo lo que querían poner en la vereda pero te diría que esa va a ser un clon del local de Alem, pero en La Villa.

--Anotado ¿Qué más?

--Esta data me la pasó mi amigo el Colo del Noroeste, que está de fiesta en fiesta y ahora parece ser que encontró un lugar para invitarnos a comer.

--Mmm... lo dudo, pero seguí.

--Muy pronto, Silvio y su esposa, abrirán un bodegón en Salta y Urquiza, pegado a la tradicional pizzería de su propiedad.

--Claro, y en esa zona además tienen un restaurante–cervecería en Fuerte Argentino al 700. Contame más del bodegón.

Foto Google Maps.

--Antes te agrego un datito: en la zona de Mascota tienen una fábrica de embutidos. Y volviendo al futuro bodegón, el que la tiene clara con la cocina no es Silvio, sino su esposa, que tenía una rotisería en Salta y Estomba y hacía unas milanesas espectaculares. Esperemos que siga con esa mano.

--¿Te enteraste del nuevo proyecto que está armando un conocido referente del sector eventos en Bahía Blanca?

--No sé a quién te referís, José Luis, ni a qué tipo de eventos.

--Mirá, podría decirte que hizo vibrar muchas pistas de baile, fue DJ, y hoy es titular del salón de eventos más importante de la ciudad.

--Ah, ya sé de quién me hablás. ¿Y qué está haciendo ahora?

--Se largó con algo totalmente distinto: inauguró este jueves una vinoteca.

--¿En serio? ¿Dónde?

--En la esquina de Tres Sargentos y Cambaceres, dentro de ese nuevo microcentro comercial que viene creciendo a paso firme.

--Es verdad. Allí abrieron varios locales.

--Por ejemplo, una carnicería, una verdulería boutique, una panadería, una fábrica de pastas, hasta una agencia de turismo y ahora este negocio del señor Carranza.

--Tengo entendido que el Beto sigue siendo productor y organizador de los eventos sociales y empresariales más grandes de Bahía Blanca.

--Sí, hace poquito organizó una de las fiestas más importantes de la ciudad, de altísimo nivel, que contó con la presencia del top número uno, Luck Ra, y el Oficial Gordillo.

--Bien, y me alegra que hayas traído un dato. Va a llover.

--Ja, ja. Se agradece, pero basta por hoy, seguí vos tirando info.

--Ya me parecía raro. Ok, mientras te cuento algo de una gran firma dedicada a la venta de tractores y maquinaria agrícola, pedile a Tito otro par de cortados.

--Dale.

--Parece que abren, al lado de una pinturería que está en avenida Cabrera al 4300, un local dedicado a la venta de repuestos de maquinaria agrícola. Para que te ubiques, es la firma de color verde y amarrillo que ya tiene un amplio local en el complejo comercial de Cabrera al 4100.

--Sí, claro, la que va a levantar una gran concesionaria John Deere en terrenos ubicados frente a la autovía Juan Pablo II, muy cerca de la YPF.

--Exacto. Hasta ahora han realizado trabajos de movimiento de suelos, así que en breve, según anunciaron, seguramente comenzará la construcción.

--Bien, estaremos al tanto porque, si no me equivoco, esa obra se sumará a la de una muy conocida concesionaria de vehículos que me comentaste tiempo atrás.

--Exacto, un complejo destinado a la venta de camiones y buses Volkswagen.

--Impecable. Avanti con más temas.

--Bien, sigamos. En uno de los locales ubicados en la primera cuadra de calle Sarmiento, casi esquina Zelarrayán, acaba de abrir una sucursal de una dietética boutique muy conocida.

--¡Buena noticia! Pero tirá algún datito más.

--El primer local está en Galerías Plaza y se trata de una empresa familiar que ofrece productos sin TACC, orgánicos y veganos, y regalería gourmet, y donde todos le ponen muchas ganas a la hora de atender al cliente. Así que felicitamos a Paola en este nuevo desafío y le deseamos lo mejor.

--Juancho, decime, ¿es verdad que avanza muy bien la sucursal del Banco Nación en calle Entre Ríos?

--Sí, correcto, y lo mismo en la sede histórica del centro, aunque no tan rápido como parece.

Foto Probras

--¿Por?

--Porque hay quienes dijeron que para mediados de 2026 iba a estar habilitada. Yo te diría que apuntes mejor a 2027 porque falta un año más de obra, seguro. En marzo o abril se estima que abrirá la parte de cajeros automáticos. Eso sí, el exterior del edificio está quedando muy bien.

--Coincido, y supongo que tendrás otra novedad para contarme.

--Por supuesto, esta vez de la mano de los amigos de La Coope, porque el Híper de Aguado volvió a funcionar con normalidad luego del incendio de noviembre pasado, a pocos días de su reinauguración.

--¡Qué bueno! El Híper estaba abierto, ¿pero qué faltaba?

--Sí, desde noviembre que había reabierto sus puertas; solo restaba la incorporación de los sectores de productos frescos y congelados, como carnicería, pescadería, fiambrería, rotisería y verdulería.

--¿Algo del sector industrial?

--Algo. Como te había anticipado, Profertil cambió totalmente de manos tras la salida de Nutrien e YPF, esta última para abocarse de lleno a Vaca Muerta. Cada una recibió 600 palitos verdes, así que no fue mal negocio ni mucho menos.

--Hablame del o los compradores.

--El 90% de las acciones de la compañía las concentrará Adecoagro y el 10% restante la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). La segunda es muy conocida, pero sobre la primera dejame decirte que es una empresa líder en producción sostenible de alimentos y energías renovables en Latinoamérica.

--Mirá. Justo Profertil había finalizado la parada de planta más importante de su historia, ¿no?

--Exacto, así que inicia 2026 con sus instalaciones locales en óptimas condiciones. Pero ya que estamos dejame contarte algo de otra gran empresa del Polo Petroquímico local.

--Decime.

--Dow, junto a empresas colaboradoras y la Cooperadora del Centro de Salud “Leonor Natali de Cappelli”, acaba de inaugurar en ese centro asistencial la nueva sala de radiología, totalmente renovada tras los daños provocados por la inundación del 7 de marzo.

--Muy buena noticia, sobre todo por la importancia que dicho servicio tiene en ese sector de la ciudad.

--Ni hablar. Fijate que las instalaciones de calle Harris al 3500 incorporaron un equipo de rayos de última generación que permite estudios de mayor precisión y rapidez. Para que tengas una idea, el servicio permitirá realizar estudios urgentes y programados sin derivaciones a otros hospitales de Bahía. Además, será ámbito de formación para estudiantes y voluntarios de la Cruz Roja.

--Ya que estamos, no sé si te enteraste de que la filial local de la Cruz Roja convocó a sus miembros para mañana lunes, a las 19, en Blandengues 454.

--Exacto. Allí se abordará la regularización institucional y la proclamación de nuevas autoridades. La idea es formar una comisión fuerte, acorde a los tiempos que corren en Bahía Blanca. En días posteriores a la inundación de marzo la Cruz Roja trajo a 250 voluntarios de todo el país y realizó importantes aportes a instituciones de salud.

--¿Algo más tema salud?

--Sí, una buena noticia. Me dicen que en el Hospital Municipal están próximos a inaugurar una nueva área.

--¿A ver?

--La idea es poner en funcionamiento, antes de fin de año, un piso completo, sobre calle Bravard, al lado de la guardia, con salas de hematografía y oncología.

--Impecable, pero antes de ir levantando campamento comentame alguna novedad que te hayan enviado estos días al correo [email protected]

--Varias, no podría comentarte todas, pero algunas aluden a la falta de agua. Por ejemplo, Federico Mele, cirujano de profesión y vecino de Villa Amaducci, me comentó que en ese barrio solo hay agua de 3 a 8 de la mañana. También cuestionó el nivelado de calles con una especie de talco porque el viento y el pasó de vehículos levantan verdaderas nubes de polvo.

--Me imagino que el proyecto del nuevo canal Maldonado también generó algún comentario.

--Obvio, ya es un clásico. Alejandro Banegas me señaló que hacer un puente sobre el canal Maldonado, sobre Estomba, sería inútil ya que esa calle del canal hacia Sesquicentenario tiene sentido contrario al tramo del canal hacia el centro, entonces nadie lo podría utilizar y por otro lado, un arquitecto que no se identificó alertó sobre la implementación de expedientes express en la Muni.

--¿Qué dijo?

--Que de tan express que son no se solicitan planillas básicas como las de iluminación y ventilación. Señaló que ahora no se solicita plano de estructuras y advirtió que en caso de un incidente como el del club Bahiense del Norte, los peritos no tendrán de qué agarrarse para actuar porque no habrá nada presentado.

--Ok, pero te recuerdo que los colegios profesionales y la Muni lo realizaron en pro de agilizar los tiempos.

--Sí, pero en este caso la observación tiene que ver con la otra cara de este tema, la de la seguridad. Simplemente dejó asentado eso.

--Che, nos estamos yendo y no me contaste nada de la zona.

--Ok, vamos con tres muy breves porque el tiempo apremia. Una es que Roberto Grioli dejó la gerencia general de EDES.

--Claro, es un cargo que abarca una amplia región. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa.

--Así es. Roberto se dedicará a full a acompañar a su hija Agustina en su empresa dedicada a la fabricación de mermeladas caseras, donde ya hay algunos proyectos que otro día te contaré.

--Bien, ¿y los otros dos temitas que tenías?

--Destacar a la bahiense, odontóloga y residente en Sierra, Marcela González Zanatta, por su labor al frente de la delegación argentina en el Mundial Junior de Hockey, equipo que perdió la final en Chile frente a Países Bajos. Y la otra tiene que ver con la necesidad de tomar conciencia sobre un tema muy importante.

--Decime.

--Me refiero a la situación que se ha dado y se está dando con los incendios en la zona serrana, Paso de las Piedras y también en Médanos. Todos debemos tomar conciencia de la peligrosidad de los pastos secos. Es una pena ver tantas hectáreas de bosques y pastizales arrasados.

--Impecable. Bueno, zarpemos, Juan. Muy feliz Navidad y nos vemos el próximo domingo.

--Lo mismo para vos, José Luis. Hasta la semana que viene.