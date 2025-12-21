Tiempo de Byung-Chul Han

La Navidad es una celebración que no pasa inadvertida. Para algunos tal vez es un día más, pero para la mayoría tiene un significado especial. En el imaginario social se asocia con un tiempo de unión, de paz y de encuentro con los otros.

Hoy dejo a un lado la Psicología porque esta fecha es propicia para compartirles a un autor que me “enamoró” por completo; cada libro, cada página me subyuga, leerlo es un verdadero deleite.

Byung-Chul Han, nació en 1959 en Seúl. Estudio Filosofía en Friburgo y Literatura Alemana y Teología en Múnich. Se desempeñó como docente en distintas instituciones de renombre y considero que será el filósofo de este milenio.

Su éxito es indiscutible y me atrevo a esbozar que su secreto reside en esa mixtura entre Oriente, su lugar natal, y Occidente, escenario donde desarrolla su carrera, ya que entreteje ambas tradiciones para abordar las problemáticas contemporáneas con una propuesta reveladora.

Se doctoró con una tesis sobre Heidegger, seguramente el primer peldaño de toda su prolífica producción. Su pensamiento va cartografiando el mundo cotidiano, invita a la pausa, al análisis y a la reflexión, actividades imprescindibles en estos tiempos.

Además, la serenidad en la voz de Byung-Chul Han se reviste de potencia, cala profundo en cada auditorio y es imposible que pasen desapercibidos los interrogantes que planteas sobre cuestiones fundamentales.

Considero que interpreta como ninguno los tiempos que vivimos y su análisis sumerge en una actividad filosófica que recomiendo.

Entre sus obras más destacadas se encuentran: La sociedad del cansancio en la que aborda el concepto de autoexplotación y cómo la presión por lograr resultados en una sociedad que enarbola el rendimiento lleva a la depresión y al síndrome del burnout; en definitiva, denuncia cómo la sociedad neoliberal, bajo la apariencia de libertad, nos conduce al colapso emocional.

En La agonía del Eros analiza cómo se erosiona el amor y las relaciones humanas en tiempo de hipersexualidad y ausencia de alteridad. En La sociedad de la transparencia filosofa sobre cómo la transparencia total puede llevar a la vigilancia y el control, por ello critica la pérdida del misterio.

Afirma cómo la digitalización desmaterializa el mundo, reemplaza las cosas reales por información y datos, afectando la memoria y la estabilidad; todo este análisis se traduce en No-cosas.

Psicopolítica, obviamente es mi favorito y presenta cómo el poder neoliberal manipula nuestras propias pulsiones para controlarnos, en lugar de usar la fuerza. Vida contemplativa es un tributo a la contemplación y a la inactividad como antídoto a lo que impone la sociedad del rendimiento.

En una época en la que la información y el algoritmo parecen dominarlo todo generando una crisis de la democracia, publica Infocracia.

En tiempos veloces, de locura, de indiferencia, donde parece imposible hacer una pausa y más aún registrar al Otro, este autor es “un imprescindible”, es una invitación a conectar con lo humano.

Confieso que con el concepto de esperanza formulado desde la Psicología jamás pude conciliar. Pero el alcanzó con el último libro de Byung-Chul Han El espíritu de la esperanza, para repensar y reconciliarme.

Fiel a su estilo, una vez más se embarca en la acción filosófica de la mano de otros autores. En esta ocasión es el turno de Václav Havel: "La esperanza no es optimismo. No es el convencimiento de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido".

Por eso, en tiempos, por momentos sin sentido, Byung-Chul Han enciende una luz y conmueve.