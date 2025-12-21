Villa Mitre quiere vacaciones hoy mismo y Olimpo trabajar hasta el 29, ¿quién ganará?

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Villa Mitre está ante la posibilidad de consagrarse tricampeón del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, enfrentando a Olimpo, en el segundo partido de la Súper final, desde las 21, en el Osvaldo Casanova, arbitraje de Alejandro Ramallo, Sebastián Arcas y Sebastián Giannino.

El partido, originalmente previsto para mañana, debió cambiar de fecha por falta de cobertura policial, y por encontrarse ocupado el Norberto Tomás, la dirigencia decidió mudarlo a Estudiantes.

De ser necesario un tercer partido para definir la serie, el mismo se jugará el lunes 29, en el José Martínez.

La serie -al mejor de tres- comenzó el jueves con triunfo tricolor, como local, por 86 a 82, dentro de un atractivo trámite, donde sobresalió la figura de Franco Pennacchiotti, autor de 34 puntos, con 18 de 19 en libres (sobre un global de su equipo de 32-34), más 15 rebotes.

En el aurinegro, que mostró un muy buen nivel después de 35 días sin jugar, los mejores momentos estuvieron vinculados a las producciones, básicamente, de Fausto Ruesga y Agustín Dottori.

Recorrido

Villa Mitre completa hoy su quinto partido en siete días, combinando torneo local y Liga Argentina, cosechando, hasta el momento, tres victorias (ante Pacífico, el lunes; Pico, el miércoles y Olimpo, el jueves) y una derrota (frente a Provincial, el viernes).

A propósito, el tricolor disputó el viernes el último partido del año a nivel nacional (volverá a jugar el 9 de enero) y para ese juego no incluyó a Federico Harina.

Fue derrota, ante el líder Provincial de Rosario, por 86 a 70, con un particular espectador: Emanuel Ginóbili.

Qué dicen los DT

Juan Cruz Santini (Olimpo) y Emiiano Menéndez (Villa Mitre) confirmaron los mismos planteles para hoy y sintetizaron lo que les dejó el primer juego, además de lo que consideran que sus equipos deberían mejorar.

Santini: "Si el juego es leal no vamos a tener problemas"

Juan Cruz Santini resaltó el trabajo defensivo de Olimpo en el juego inicial.

"Logramos plasmar en gran parte del juego lo que planteamos en el aspecto defensivo", señaló Santini.

"Tendremos que ajustar detalles debido a la cantidad de faltas que le dan a los internos. Si el juego es leal no vamos a tener problemas", agregó.

También se refirió al aspecto ofensivo.

"Debemos liberar más a los tiradores, seguir insistiendo con el spacing y atacar los espacios que nos dan cuando sobremarcan a (Fausto) Ruesga y (Marcos) Diel", puntualizó el Oso.

El plantel

Nº Jugador

4) Agustín Solomon

5) Facundo Durando

6) Alan González

7) Valentín Carrizo

8) Santiago Kucan

9) Fausto Ruesga

10) Agustín Dottori

11) Segundo Alimenti

12) Luciano Polak

13) Andrés Bodach

14) Alejo Diel

15) Marcos Diel

Menéndez: "Vamos a salir con el objetivo de jugar más físico"

La sucesión de partidos viene condicionando a Villa Mitre, por lo tanto Emiliano Menéndez destacó la entrega del plantel.

"Lo positivo del primer partido fue el esfuerzo y haber conseguido la victoria. Jugamos contra un rival que no veíamos hacía mucho y no pudimos preparar el juego", comentó.

En ese sentido, el escenario se les presenta un poco mejor para hoy.

"Con un día y medio de descanso pensamos estar más listos como la final lo merece. Sentimos que ellos jugaron a un gran nivel y por detalles, lo definimos nosotros", comentó.

Más allá de la victoria, el tricolor tiene situaciones por mejorar.

"Vamos a salir con el objetivo de jugar más físico y utilizar mejor nuestra rotación, bajar el score de ellos y no dejarlos jugar tan cómodos", adelantó,

"Por momentos -agregó- en el primer juego nos anotaron mucho en la pintura de segundas oportunidades o post pérdidas. Son aspectos que debemos estar más enfocados".

Los 12

Nº) Jugador

4) Ignacio Alem

5) Lionel Gómez Lepez

6) Fausto Depaoli

7) Manuel Iglesias

8) Joaquín Jasen

9) Franco Amigo

10) Federico Harina

11) Julián Lorca

12) Franco Pennacchiotti

13) Alejo Blanco

14) Ramiro Heinrich

15) Bautista Iguacel

DT: Emiliano Menéndez.

Por el tri

Villa Mitre es quien suma más bicampeonatos a lo largo de los 94 torneos oficiales: 2008-2009, 2012-2013 y 2023/24-2024.

En caso de ganar esta serie, se meterá en el lote de tricampeones junto con Olimpo (1971, 1972 y 1973), Pacífico (1935, 1936 y 1937) y Bahiense Juniors (1951, 1952 y 1953).