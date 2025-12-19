Manu Ginóbili fue a ver al Villa Mitre de Sepo: "Cayó justo, ¿cómo no iba a estar acá?"

Antes de la presentación olímpica, la voz del estadio nombró a un Ginóbili, pero no era Sebastián, el DT de Villa Mitre, sino Emanuel. ¡Sí, Manu! El mismo...

El aplauso cerrado del público y los protagonistas que esperaban para empezar el encuentro hizo reaccionar a los más desprevenidos.

Sí, el gran Emanuel David Ginóbili estaba en una de las plateas del José Martínez para ver al equipo de su hermano, que enfrentó esta noche a Provincial de Rosario por la Liga Argentina.

"Apoyando a Sepo obviamente y al equipo de la ciudad, ¿cómo no iba a estar acá? Además, cayó justo. Llegué ayer a las 10 de la noche y hoy jugaba de local, dije que iba a venir un rato", le contó Manu a La Nueva., durante el entretiempo del partido que terminó ganando el equipo rosarino, por 86 a 70.

"Le avisé a Sepo, a Leandro y al grupo dirigencial de la Villa exiliada de Bahiense del Norte", bromeó Manu, quien siguió el cotejo junto a su otro hermano, desde una de las plateas a nivel de piso.

"A Villa Mitre no venía hacía 30 años -recordó-. Mi último partido (en Bahía) debe haber sido a los 17, 18. Así que sí, me trae un montón de recuerdos", reconoció el cuatro veces campeón de la NBA y ganador del oro olímpico en Atenas 2004.

Claro, fue mucho tiempo y el José Martínez ya no es el mismo.

"Todas las canchas van cambiando, vas a Bahiense y no es el Bahiense donde yo jugué. Venís a Villa Mitre y está el piletón ese en el medio y está buenísimo que el club pueda crecer y que le agreguen cosas a los socios. Y veo que acá en Villa Mitre están pasando un montón de cosas, me alegra que sea así", reconoció Manu.

Algunos de los más pequeños no habían notado su presencia y con el correr de los minutos lo divisaron. Se vio a grupos de amigos señalándolo desde la platea y mostrándose genuinamente felices de reconocerlo.

Muchos de ellos, aprovecharon el entretiempo para acercarse a pedirle una foto o saludarlo.

"Es siempre muy lindo y, además, la mayoría de estos nenes no me vio jugar nunca. Yo hace 8 años que me retiré, de la Selección hace casi 10 que me fui, en Río. Es más que nada el mito, la historia, lo que escuchan de sus padres pero también es muy bonito y, obvio, ¿cómo no voy a estar un rato con ellos?", remarcó.

Aunque se lo vio seguir el partido expectante y hasta se lamentó con Leandro por alguna jugada, el "20" ya disfruta el básquet desde afuera.

"No me dan ganas de jugar, veo la intensidad con la que juegan y cómo corren y ya me canso de mirarlos. Obviamente, a los 25 o 30 es otra cosa, hoy con 48 me cuesta hasta estar acá, me estoy durmiendo porque es mi horario de cama jaja. No extraño jugar, extraño tener 24 años, estar en la cancha, que es otra cosa. Además hay dos hijos de amigos míos, de Pancho (Joaquín) y Juani Iglesias (Manuel) que es muy lindo verlos. A Pancho no lo vi porque no sabía que venía y él no sabía que yo venía, después le voy a dar un fuerte abrazo", se despidió Manu.

Ni bien terminó el encuentro, de hecho, se saludó con los jugadores de Provincial, quienes posaron para una foto a su alrededor para festejar el triunfo.

Después, cruzó la cancha sacándose fotos con los hinchas de Villa Mitre que paraban a saludarlo, algo que se repitió hasta que abandonó las instalaciones.

Claro, fue una visita de histórica: otro de los bahienses campeones olímpicos estuvo en la cancha. Y fue un verdadero honor para todos los presentes.