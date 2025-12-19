Condenaron a prisión perpetua al policía acusado de matar a un chico de 16 años durante un control en Miramar

El oficial de la Policía bonaerense Maximiliano González fue condenado a prisión perpetua este mediodía por el asesinato de Luciano Olivera, de 16 años, durante un operativo ocurrido en diciembre de 2021 en la localidad bonaerense Miramar.

Así lo resolvió el juez Facundo Gómez Urso luego de que un jurado popular integrado por 12 ciudadanos declarara culpable al acusado durante el juicio realizado el mes pasado en el Tribunal N° 1 de Mar del Plata.

González fue encontrado responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, alevosía y abuso de sus funciones como policía.

“La Justicia habló. Fueron rechazados uno por uno todos los planteos de la defensa del asesino”, destacó el abogado de la familia Olivera, Gregorio Dalbón, a través de su cuenta de X.

Además, reiteró que la víctima “tenía 16 años y muchos sueños”. “El Estado le falló… hasta hoy. Hoy la violencia institucional fue juzgada. Hoy la impunidad fue derrotada. Luciano vive en esta sentencia“, sumó.

Cómo fue el juicio y qué pasará con los otros policías acusados

El juicio se desarrolló durante toda una semana y González llegó esposado y bajo custodia, ya que estaba con prisión preventiva desde diciembre de 2021, cuando ocurrió el crimen.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, mientras que la familia de Olivera fue representada por Dalbón.

Los otros cuatro policías que participaron del operativo -Nelson Albornoz, Kevin Gerricagoitía, Rocío Mastrángelo y Alejandro Cepeda- están imputados por encubrimiento y serán juzgados por separado en juzgados correccionales. Todavía no hay fecha definida para esos procesos.

El crimen que sacudió a Miramar

La madrugada del 10 de diciembre de 2021, Olivera estaba con amigos en la plaza central de Miramar, jugando al fútbol y escuchando música.

De acuerdo a la versión policial, un vecino llamó para denunciar ruidos molestos y un patrullero se acercó al lugar. Un minuto después, el adolescente se fue en su moto roja.

La fiscal Ana Caro sostuvo en su momento: “Tengo mis serias dudas de que Luciano se haya enterado de que la policía lo estaba persiguiendo”.

Antes del juicio, el abogado Dalbón, en diálogo con TN, detalló: “Al ver la moto, uno de los patrulleros lo empezó a seguir y moduló que estaban siguiendo una moto. Y dijo ‘el de viserita blanca’. Obviamente, lo habían visto como estereotipo de pibe chorro, motoquero o ladrón. Pero se iba a la casa y no era delincuente, simplemente estaba arriba de la moto”.

“Cuando fue a parar al control, pasó al primer policía y uno que está atrás le pegó un tiro en el corazón y lo mató. El chico cayó, se levantó y le dijo ‘me pegaste un tiro’”, relató sobre la reconstrucción del hecho.

El policía González declaró que el disparo fue accidental, pero la pericia oficial contradijo esa versión. “Sacar el arma, hacer toda la maniobra y sacar dos seguros. Tenía bala en recámara, puso el dedo en el gatillo y disparó. Luciano no venía de escaparse de ningún lado. No había riesgo para ningún policía, porque tenía las manos en el manubrio de la moto”, explicó Dalbón.

El caso generó una fuerte conmoción en Miramar y reavivó el reclamo de justicia por gatillo fácil. Ahora, la familia Olivera espera que el resto de los responsables sean juzgados. (Fuente: TN).