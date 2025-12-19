Tragedia en Olavarría: un trabajador murió ahogado al caerse con una pala mecánica al arroyo

Un trabajador perdió la vida este viernes en la ciudad de Olavarría al caer a las aguas del arroyo Tapalqué con una maquinaria vial que tripulaba.

El siniestro fatal se produjo cerca de las 11 cuando el operario Carlos José Tagliaferro, de 64 años, quien desempeñaba tareas para la empresa Malvinas Argentinas, se encontraba realizando tareas a la altura de calle 130, a pocos metros de la ruta nacional 226.

Según pudo saber Infocielo, el hombre realizada tareas para una empresa privada y juntaba arenilla para utilizar en el relleno sanitario local.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Un compañero de la víctima que manejaba un camión retornó de uno de los viajes y halló la maquinaria volcada y dio aviso a las autoridades policiales.

En la zona se montó un importante operativo de búsqueda que incluyó a Bomberos Voluntarios y buzos tácticos, personal médico, policía y autoridades del municipio de Olavarría.

Se iniciaron actuaciones por “Averiguación de Causales de Muerte” con intervención de la UFI 10 de Olavarría. (Fuente: Infocielo).