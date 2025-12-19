El dólar oficial anotó una leve suba en la semana en Bahía y se amplió la brecha: a cuánto cerró hoy

El dólar oficial mayorista promedió una semana con subas de 9 pesos (+0,6%) respecto del cierre de la anterior. A pesar del descenso en la primera rueda de la semana, la tendencia se revirtió debido a la creciente expectativa del mercado tras el anuncio de la modificación en el esquema de bandas para principios de 2026.

En Bahía Blanca, el cierre de este viernes fue de 1.430,79 pesos para la compra (+0,08%) y 1.484,32 pesos (-0,51%) para la venta, lo que se traduce en una variación negativa (-0,03%) y un spread de 53,54 pesos.

En lo que respecta al blue, en nuestra ciudad, el cierre fue de 1473 pesos para la compra (-$ 5,00) y 1.500 pesos para la venta (-$ 5,00), con una variación negativa (-0,33%) y un spread de 27 pesos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la City porteña el tipo de cambio mayorista bajó este viernes $1 hasta los $1.451, luego de dos subas consecutivas. De este modo, la cotización queda a una distancia del 4,9% respecto del techo de la banda cambiaria vigente.

En el segmento minorista, en tanto, el dólar del Banco Nación cotizó a $1.475.

Por su parte, los dólares financieros cotizaron con bajas: el MEP cayó 0,1% hasta los $1.499,10; mientras que el CCL bajó 0,5% a 1544,69, con brechas entre 3,4% y 6,7%, respectivamente.

En el mercado de futuros, los contratos cotizaron con caídas generalizadas. El contrato de diciembre cayó a $1.457, el de enero se ubicó en $1.491,5, mientras que el de marzo se estableció en $1.554.

En lo que respecta al riesgo país, la variación a 5 días fue positiva: 2,89%. En tanto el valor del riesgo país este viernes fue de 572 pesos.

Mientras tanto, el gobierno busca nuevas maneras de que las divisas ingreses por fuera del circuito formal de la economía. En la sesión de extraordinarias en la Cámara de Diputados, el Gobierno consiguió media sanción para un proyecto de ley que tiene como principal componente la denominada "ley de Presunción de Inocencia Fiscal".

Si el proyecto avanza en el Senado, las personas que están inscriptas en el Impuesto a las Ganancias Simplificado con ingresos anuales hasta $1.000 millones van a quedar en condiciones de usar “dólares del colchón”, sin que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pregunte sobre el origen de los fondos.