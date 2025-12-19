Liniers se mantuvo en Primera e Independiente le ganó a 9 de Julio y sueña con el ascenso

A los manotazos: Rodrigo Blanco y Tomás Del Sol. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Liniers se sacó la pesada mochila que cargó en este 2025, le ganó en suplementario a Sportivo Bahiense, por 77 a 69 (64-64), selló 3-1 la serie y se aseguró la permanencia en Primera para el 2026, mientras que el tricolor continuará en Segunda.

Diferente es la realidad en la otra serie, donde Independiente (que viene de Segunda) derrotó como local a 9 de Julio (Primera), por 82 a 64 y logró igualar 2-2.

El próximo martes, en el Néstor Damiani definirán si cada uno se queda en la categoría que ocupa o se da un segundo ascenso (en caso de vencer el viola) y descenso.

Sportivo 69, Liniers 77

Sportivo Bahiense y Liniers confirmaron la paridad en esta serie, ahora con victoria del Chivo por 77 a 69, que dejó las cosas en su lugar con su continuidad en Primera y el tricolor, en Segunda, como llegaron a esta promoción.

Demostrando lo parejo que fueron a lo largo de la serie los dos equipos, en el primer juego la victoria del albinegro fue en suplementario, 78 a 72 (62-62). En la revancha, el tricolor igualó la serie (82-80) y el tercero el Chivo se impuso 79-75.

Esta noche, en un trámite cambiante, los dirigidos por Miguel Loffredo marcaron el camino en el primer cuarto corriendo, a partir del dominio del rebote en su tablero, y profundizando con Manuel Ayala: 20-13.

En el segundo, los dos mantuvieron bajísimos porcentajes a distancia (el local 0-12 en triples y la visita 1-14 en triples) y se trabaron.

El Chivo descontó con tres triples y el tricolor achicó respondiendo con la misma vía, por intermedio de Gonzalo Martínez y Rodrigo Blanco (llevaba 2-17 en triples), sacó 8 y terminó el cuarto tres arriba.

En el último, el empuje de Franco Ferrari fue fundamental para la visita. Además, aanotó 2-2 en libres restando 19 segundos (64-64), tuvo el cierre Sportivo y Blanco falló el último tiro.

Ya en el suplementario, el Chivo estuvo más firme, hubo un buen trabajo de Del Sol, Genaro Groppa -de buen partido- anotó un tiro clave restando 30 segundos y pudo cerrarlo con algo más de tranquilidad, después de muchísimo sufrimiento.

Del Sol completó 18 puntos (8-10 en libres y 5-8 en dobles), Ferrari sumó 15 rebotes y otros tantos puntos, mientras que Groppa terminó con 14 unidades, más 5 recobres.

La síntesis:

Sportivo (69): R. Blanco (13), G. Stach (5), G. Martínez (17), E. Miguel (1), M. Ayala (20), fi; U. Montes (2), A. Barbero (2), J. Tuero, F. Escobar (7) y B. Guaglianone (2). DT: Miguel Loffredo.

Liniers (77): S. Gattari, A. García (9), G. Groppa (14), B. Olivera (7), F. Ferrari (15), fi; T. Del Sol (18), O. Cancellarich (10), J. Marinsalta (4) y N. Ramos. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Sportivo, 20-13; 28-28 y 49-46.

Tiempo regular: 64-64.

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Ramallo y Alejandro Vizcaíno.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Serie: Liniers, 3-1.

Independiente 82, 9 de Julio 64

Independiente sorprendió en el cuarto juego, venciendo a 9 de Julio, como local, por 82 a 64, para quedar 2-2.

El viola dominó a voluntad en el primer tiempo, estableciendo 27 de luz en dos oportunidades: en 5m10 del segundo cuarto y al término del mismo, completando en esa primera parte 3-11 en triples, 18-24 en dobles y 12-17 en libres globales, con 14 puntos de Alen Ríos y 11 de Facundo Slonimsqui, más 9 de Martín Schmir.

Naturalmente la visita recortó, de hecho el complemento lo ganó 34 a 25, aunque mucho había dejado en el camino.

La figura fue Alen Ríos, con 25 puntos (10-12 en dobles y 5-8 en libres), más 6 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

En la visita, Francisco Anaya hizo 16 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. El principal goleador fue Manuel Costa, con 19 (4-12 en triples, 1-4 en dobles y 5-7 en libres).

La síntesis:

Independiente (82): M. Schmir (11), J.I. De Pástena (2), F. Slonimsqui (15), M. Zonza (6), A. Ríos (25), fi; L. Figueroa (10), F. Bonino (10), R. Catalá (3), V. Gemetro, D. Pavón, D. Heredia y B. Aguilar. DT: Javier Musumeci.

9 de Julio (64): S. Ruesga (7), F. Anaya (16), M. Costa (19), A. Almirón (7), C. Fraga (6), fi; F. Goyanarte (1), L. Vecchi (5), S. Villegas (3) y L. D'Amaro. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Independiente, 30-18; 57-30 y 68-49.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Juan Agustín Matías.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Serie: 2-2.