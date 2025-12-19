"Es un desafío distinto para mí", reconoció Andrés Iannamico, flamante DT de Argentino

"Como hay sentimiento de por medio con el club, sabían que no iba a ser complicado llegar a un acuerdo. Es un desafío distinto para mí", reconoció el entrenador Andrés Iannamico, refiriéndose a su regreso a Argentino, el club que lo vio nacer.

"Ya estaba trabajando con las divisiones formativas, pero esto es el combo, dirigiendo la Primera también", reconoció en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Respecto de los objetivos trazados, adelantó que intentarán armar un equipo competitivo, dentro de las posibilidades económicas.

"Por lo pronto, el club está atravesando un proceso de cambios institucionales, en cuanto a comisión directiva, también se van a hacer algunas reformas de infraestructura, todo cuesta y hoy armar un equipo competitivo para pelear arriba es bastante costoso. Vamos a intentar hacer el equipo lo más competitivo posible", contó.

Iannamico cumplió su segundo ciclo en Pueyrredón, con quien mantuvo conversaciones más allá de no continuar, al igual que con El Nacional.

"Me junté con dirigentes de Pueyrredón y El Nacional, ellos sabiendo que iba a seguir con divisiones formativas en Argentino. Lo de de Tati (Del Sol, ex DT de Argentino) se terminó dando de un día para otro, que no arregló en lo económico, tengo entendido, y ahí le abrí la puerta a Argentino", recordó.

En cuanto a dirigir una categoría inferior dijo que no modifica su forma de trabajo.

"Los objetivos de cómo juegan mis equipos son siempre los mismos. Lógicamente que la diferencia es que en Segunda tenés un segundo más para pensar, en Primera tenés que pensar más rápido", comparó.

El entrenador señaló que no es fácil mantenerse dirigiendo en las divisiones superiores.

"Sé que tengo mi nombre, que soy respetado en el ambiente y cada dirigente sabe lo que lleva. Y cada vez se va haciendo más difícil. A lo mejor, viene generación joven, como para apostar a otra cosa. Hoy tengo que agradecer que tres equipos importantes estaban pendientes de mi decisión", destacó.

Justamente, puntualizó la principal diferencia con los colegas más jóvenes.

"Veo otras formas. Interactúan de otra forma, están mucho más cercanos al jugador. Nosotros nos criamos así, como somos. Y hay que aggiornarse a los que vienen. Este año tuve que estar mucho encima de los jugadores que tenía y rindieron al máximo", reconoció.

El video completo: