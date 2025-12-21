Epstein vuelve al centro de la escena tras la publicación de archivos secretos

Una de las imágenes recuperadas por la investigación del caso Jeffrey Epstein muestra al expresidente Bill Clinton vestido en azul

Jeffrey Epstein, el multimillonario estadounidense condenado por delitos sexuales contra menores y hallado muerto en su celda en 2019, volvió esta semana al centro de la escena mundial. La razón: la publicación parcial de miles de documentos oficiales que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) mantuvo bajo reserva durante años y que, lejos de cerrar interrogantes, reavivaron viejas sospechas sobre encubrimientos y complicidades en las más altas esferas del poder.

Quién fue Jeffrey Epstein

Epstein (1953-2019) fue un financista que amasó una fortuna estimada en más de 500 millones de dólares y construyó una red de vínculos con presidentes, príncipes, científicos y celebridades.

En 2008 fue condenado en Florida por proxenetismo de menores, pero un polémico acuerdo con la fiscalía le permitió cumplir apenas 13 meses de prisión bajo un régimen de semilibertad, uno de los episodios más cuestionados de la historia judicial estadounidense reciente.

En julio de 2019 volvió a ser detenido, esta vez en Nueva York, acusado de liderar durante al menos dos décadas una red de tráfico sexual de adolescentes de entre 14 y 17 años.

Un mes después, apareció muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center de Manhattan. Aunque la autopsia oficial concluyó que se trató de un suicidio por ahorcamiento, el contexto del hecho alimentó una catarata de teorías conspirativas que persisten hasta hoy.

Qué son los "archivos Epstein"

Los denominados "archivos Epstein" reúnen los expedientes completos de las investigaciones del FBI y del propio Departamento de Justicia. Incluyen entrevistas, fotografías, mensajes, libros de contactos y registros de vuelos de su avión privado, conocido como el Lolita Express.

También contienen evidencias recolectadas en sus propiedades de Nueva York, Palm Beach y la isla privada Little St. James, en el Caribe, señalada por múltiples víctimas como uno de los principales escenarios de los abusos.

Parte de este material ya había salido a la luz entre 2019 y 2024, en el marco de juicios civiles y del proceso penal contra Ghislaine Maxwell, expareja y socia de Epstein, condenada a 20 años de prisión en 2022.

Un letrero en un pie y el libro Lolita, de fondo, imágenes que surgieron en la investigación del caso Jeffrey Epstein

Las revelaciones de esta semana

El 19 de diciembre de 2025, en cumplimiento de la "Ley de Transparencia de los Archivos Epstein" —aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump en noviembre—, el DOJ comenzó a publicar en su sitio oficial más de 13.000 páginas y cientos de fotografías.

Entre los puntos más relevantes se destacan:

• Evidencias del FBI: imágenes de elementos incautados durante los operativos realizados en 2007 y 2019.

• La agenda de contactos: números telefónicos atribuidos a Bill Clinton, Donald Trump, el príncipe Andrés de Inglaterra y decenas de figuras influyentes a nivel global.

• Registros visuales: fotografías de Epstein junto a exmandatarios y celebridades, además de imágenes de las víctimas, con los rostros preservados para proteger su identidad.

• Pruebas financieras: un cheque por 22.500 dólares firmado por Trump en 2001, encontrado entre las pertenencias del financista.

La controversia estalló cuando se detectó que miles de páginas aparecían con extensos tachados o fueron dadas de baja pocas horas después de su publicación, incluidas imágenes vinculadas al propio Trump. Esto generó denuncias de "censura selectiva" desde distintos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos.

El impacto en 2025

Aunque hasta el momento no surgieron nombres desconocidos, la liberación masiva de documentos volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el presunto encubrimiento de los delitos de Epstein por parte de sectores poderosos.

Sobrevivientes como Virginia Giuffre y Maria Farmer reclamaron públicamente que se eliminen todas las tachaduras para poder identificar a los cómplices que aún no fueron investigados ni juzgados.

El Departamento de Justicia aseguró que continuará publicando nuevos lotes de información en las próximas semanas, pero el malestar ya llegó al Capitolio. Legisladores demócratas y republicanos coincidieron en que esta primera entrega incumple el espíritu de la ley, al tratarse de una difusión fragmentaria que, lejos de aportar claridad, profundiza las dudas sobre qué —y a quiénes— se sigue protegiendo. (NA)