Epstein: correos vinculan a Trump con una víctima de explotación sexual

Legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundieron más de 20.000 páginas de documentos relacionados con el magnate condenado por abuso sexual Jeffrey Epstein, entre ellos varios correos electrónicos en los que se menciona al presidente estadounidense, Donald Trump.

La publicación, realizada este miércoles por el Comité de Supervisión de la Cámara, incluye tres cadenas de correos intercambiados entre Epstein —fallecido en prisión en 2019— y su antigua socia Ghislaine Maxwell, actualmente cumpliendo 20 años de prisión por tráfico sexual, así como mensajes con el escritor Michael Wolff, autor de varios libros sobre Trump.

Pocas horas después, los republicanos del mismo comité respondieron con la difusión de una gran cantidad de documentos adicionales, acusando a los demócratas de "sesgar la selección de archivos" para construir "una falsa narrativa destinada a difamar al presidente".

Aunque Trump y Epstein mantuvieron una amistad durante varios años, el mandatario ha afirmado en reiteradas ocasiones que rompieron su relación a comienzos de los 2000, dos años antes del primer arresto del empresario. Trump también ha negado cualquier implicación en delitos vinculados al caso Epstein. (Fuente: BBC)