Con Messi desde el arranque, la probable formación de la Selección para enfrentar a Angola

La Selección argentina buscará terminar el año de la mejor manera cuando enfrente este viernes a Angola desde las 13:00, correspondiente a un partido amistoso por la doble fecha FIFA y el director técnico Lionel Scaloni ya piensa en la posible formación titular.

Con el astro rosarino Lionel Messi como capitán y con varias ausencias, el entrenador oriundo de Pujato deberá realizar varias modificaciones respecto a los últimos encuentros del combinado nacional.

En primer lugar, Geronimo Rulli sería el arquero comenzaría el duelo dado que Emiliano ‘Dibu’ Martínez ni fue convocado para darle descanso. En tanto, la línea defensiva estaría integrada por Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Cristian Romero o Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.

La incógnita que mantiene en la línea del fondo es producto del estado físico del ‘Cuti’, zaguero central del Tottenham de Inglaterra. De llegar en óptimas condiciones al choque del viernes, sería de la partida.

Por su parte, el centro del campo estará integrado por cuatro futbolistas. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Giovanni Lo Celso parecerían estar confirmados, mientras que la plaza restante se la disputarían Thiago Almada y Nicolás Paz.

Además, Messi y el bahiense Lautaro Martínez serían la dupla de ataque titular ante la ausencia de Julián Álvarez.

Lionel Scaloni buscará darle el mayor rodaje posible a futbolistas que no suelen sumar demasiados minutos con ‘La Albiceleste’ ya que el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022, deberá comenzar a definir la lista de jugadores que disputará el Mundial 2026 llevado a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

La posible formación de la Selección

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovanni Lo Celso; Lionel Messi, Thiago Almada o Nicolás Paz y Lautaro Martínez.