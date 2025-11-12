Bahía Blanca | Miércoles, 12 de noviembre

Federal A.

Día, hora y árbitro para la revancha de Olimpo ante Douglas Haig

El aurinegro viene de perder 5 a 0 en Pergamino.

Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Se confirma esta tarde el horario y el árbitro del partido de Olimpo, que el domingo recibirá a Douglas Haig por la revancha de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

El encuentro comenzará a las 17 y será arbitrado por Ezequiel Billone Carpio, de la Liga de Córdoba, quien ya dirigió al aurinegro en la ida ante Atlético de Rafaela (0 a 0).

El equipo de nuestra ciudad está obligado a ganar por -al menos- cinco goles para seguir en carrera, luego de la goleada sufrida en la ida en Pergamino, donde el equipo local se impuso por 5 a 0.

Por contar aún con la ventaja deportiva, a Olimpo puede avanzar de fase igualando la serie en puntos y goles.

*El resto

Los cuartos de final comenzarán el sábado en Santa Fe, con el duelo entre Atlético de Rafaela (2) y Brown de Puerto Madryn (1). Comenzará a las 17, con arbitraje de Gustavo Benites.

​​​​​El domingo, en tanto, los otros dos juegos también irán a las 17.

​​​​​San Martín de Formosa (1) recibirá a Atenas de Río Cuarto (0). Dirigirá Maximiliano Macheroni.

​​​​​Además, en Chivilcoy, Gimnasia (0) esperara por 9 de Julio de Rafaela (1). El juez será Lucas Cavallero.

