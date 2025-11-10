Moiraghi, sin vueltas tras el 0-5: "No estuvimos nunca en partido y es toda responsabilidad nuestra"

Moiraghi deja la cancha junto al DT Mauricio Giganti. A Olimpo no le salió nada en Pergamino. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva., enviado especial

*Enviado especial a Pergamino

Néstor Moiraghi habló anoche con La Nueva. antes de subirse al micro de regreso a Bahía, tras la durísima derrota de Olimpo ante Douglas Haig, por la ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Luego del 0 a 5 en Pergamino, el "Chino" habló con su tranquilidad habitual, siendo autocrítico y, también, dejando un mensaje de ilusión para la revancha en el Roberto Carminatti, donde el aurinegro deberá ganar -al menos- por cinco goles.

-¿Qué sensaciones, Chino?

-Bronca, amargura, tristeza... pero bueno. Lamentablemente, no entramos nunca en partido y no fuimos lo bastante inteligente de saber que ya con el resultado puesto, en el segundo tiempo, querer ir a buscarlo. Creo que con el tercer gol tendríamos que haber cerrado el arco. Pero bueno, lamentablemente no estuvimos nunca metidos, no estuvimos dentro del partido y es toda responsabilidad nuestra.

-¿Por que les pasó esto, encontrás alguna explicación?

-No sé si hay una explicación, lo que sí sé es que dentro de la cancha no entramos nunca en juego, errábamos pases que no, no... Lamentablemente se nos hizo muy cuesta arriba y nos vamos con un resultado muy abultado, pero la serie no está cerrada y tenemos que ir a trabajar a Bahía para tratar de revertir esto. Con otra actitud, otras ganas y otro juego que hoy )por ayer) no tuvimos nada de eso.

-Después del segundo gol vi que arengabas a tus compañeros, ¿ya con el 0-3 fue mucho más cuesta arriba definitivamente?

-Sí, sí, obviamente, uno dentro de la cancha trata de hacer lo que puede. Tratar de levantar el ánimo, pero como te dije: nunca estuvimos en partido, nunca entramos en juego y nos costó caro. Ahora tenemos que ir a trabajar a Bahía, pensando nada más de que tenemos que ganarlo como sea y tenemos que cambiar la cara de lo que fue hoy (por anoche).

-¿Sentis que tienen chances todavía?

-Obviamente. Hasta que no se cierre la llave, siempre hay chance. Así como hoy perdimos 5 a 0, tenemos que tratar de ganar 5 a 0 a Bahía. Pero, como te digo, para eso tenemos que estar todos a pie del cañón y todos mentalizados de que va a ser así.

-¿Es más duro el golpe porque venían mostrando cosas buenas?

-Obvio, veníamos bárbaro, sacando resultados inteligentes de visitante. Pero hoy (por anoche) no se vio nada y eso es lo que más te duele, no hicimos nada de lo que planteamos en toda la semana.

-¿Qué se le dice a la gente?

-Uno está con bronca y me imagino que ellos también. Decirles que el domingo que viene va a ser otra cosa y esperemos conseguir el objetivo de convertir cinco goles, que va a estar difícil pero hay que intentarlo.