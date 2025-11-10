Desde febrero de 2018 que Olimpo no perdía 0-5, y los recuerdos no son nada buenos

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Olimpo regaló el partido y prácticamente la clasificación a la semifinal de la Reválida del Federal A al sucumbir 5-0 frente a Douglas Haig, que cada vez que le llegó lo lastimó de muerte.

El aurinegro no perdía por ese resultado desde el 17 de febrero de 2018, cuando el equipo que orientaba Christian Bassedas recibió esa cantidad de goles ante un encumbrado Rosario Central en el Gigante de Arroyito (foto principal).

Ese encuentro correspondió a la fecha 16 del Campeonato de Primera División «Superliga» 2017-18 y fue dos meses antes de irremediable descenso olimpiense a la B Nacional junto a Temperley, Arsenal y Chacarita.

"El equipo está dando batalla y va a zafar, porque hay jerarquía y grandeza en el plantel", le había declarado Bassedas a La Nueva. tras el 0-5 frente al "Canalla".

Un año después, el 14 de abril de 2019, bajaba de la segunda categoría del fútbol argentino al Federal A, donde sigue en la actualidad sin poder pasar una instancia de semifinal.

Además, teniendo en cuenta una definición de playoffs por torneos organizados por AFA o por el Consejo Federal, es el peor traspié de Olimpo en su historia, superando al de 2015, cuando en Sarandí perdió 4-0 con Estudiantes de La Plata por el repechaje clasificatorio a la Copa Sudamericana. A ese equipo lo orientaba técnicamente Diego Osella.

Además, es la segunda vez que recibe cinco tantos en esta competencia: el 2 de mayo de 2021, Villa Mitre le ganó 5-1 en El Fortín.

Además de Gonzalo Baglivo, que ayer le marcó por triplicado, el último jugador que le había señalado tres en un mismo cotejo había sido Maxi Tunessi, 3-1 en el clásico de la tercera fecha del certamen Federal 2020.