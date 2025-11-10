"Mi banda era Soda Stereo": la historia de cuando Charly Alberti pudo ser baterista de Oasis

Oasis regresa a la Argentina para presentarse el 15 y 16 de noviembre en el estadio de River Plate, en lo que serán las primeras presentaciones de la banda inglesa en América del Sur en 16 años, luego de un regreso triunfal con entradas agotadas en el Reino Unido, Irlanda, América del Norte y Australia.

El grupo de los hermanos Liam y Noel Gallagher tiene una relación muy especial con el público argentino, al punto que en su sitio web recordó su última actuación en el país, el 3 de mayo de 2009.

“Un concierto memorable junto con tres teloneros argentinos: Estelares, Mole y Los Tipitos. Mole estaba liderado por Charly Alberti, ex baterista de Soda Stereo, quien una vez había audicionado para Oasis en 1994 antes de elegir permanecer con su propia banda. Quince años después, Alberti compartió el escenario con Oasis, creando un momento histórico”, revelaron.

El dato sorprendió a varios seguidores de Oasis y de Soda Stereo: ¿Charly Alberti podría haber sido baterista de Oasis?

Durante las primeras sesiones de grabación de su segundo disco, el poderoso "(What’s the Story) Morning Glory?" (1995), el grupo despidió al baterista Tony McCarroll y, según contaron, en ese momento, pensaron en Charly Alberti, que en aquel año estaba con Soda Stereo, como posible reemplazo.

“Estaba en Londres, fui a la oficina de Zildjian (fabricante de platillos de batería) y ellos todavía no habían explotado del todo. Una de las personas de la marca me dijo: ‘Qué bueno que estás acá, le comenté a la gente de Oasis que estaba buscando baterista que vos podías ser un candidato ¿Querés audicionar?’”, recordó Charly Alberti en el programa La Viola, de TN.

“Me encanta la idea, pero la verdad que mi banda es Soda Stereo. No llegué a probarme, pero si ellos lo ponen en su web es porque habían recibido la propuesta”, concluyó.